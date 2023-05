Gli ACCHIAPPASCONTI, cattura anche tu le MIGLIORI OCCASIONI su Amazon

Li sentite arrivare anche voi? Sono loro, i mitici ACCHIAPPASCONTI che ritornano per segnalarvi alcune delle migliori offerte tech del momento, con super sconti che possono arrivare fino al 46%. Non ci credete, guardate allora anche voi cosa siamo riusciti a “catturare” oggi per voi e a segnalarvi.

Siete pronti anche voi a catturare le offerte tech più vantaggiose della mattina su Amazon? Bene, allora date un’occhiata a questa nostra lista:

Apple iPhone 12, 64GB, Nero – (Ricondizionato): prezzo €414,00, sconto 46%;

sconto 46%; Bose Altoparlanti Surround 700, Nero: prezzo €470,99 , sconto 21%;

sconto 21%; Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP: prezzo €94,99, sconto 27% ;

; ECOVACS Robot aspirapolvere DEEBOT N8, 2-in-1 Aspira e Lava, Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo App & Alexa: prezzo €263,00, sconto 14% + 80€ ;

; Microsoft Surface Pro 9 – 13″ – Alimentazione per Intel Evo, 12º gen Core i7, 16GB, 256GB con Iris Xe graphics – Windows 11, Platino: prezzo €1.424,06,sconto 21% + 74,94€ al check-out;

al check-out; Redmi Note 12-120Hz AMOLED display, Processore Snapdragon, 33W 5000mAh, 4+128GB, Onyx Gray: prezzo €160,84, sconto 43% ;

; De’Longhi Icona Vintage ECOV311.BK Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino, Utilizzabile con Caffè in Polvere e Cialde E.S.E., Serbatoio 1,4L: prezzo €139,90, sconto 42% ;

; G-Homa Telecamere Senza Fili da Esterno Sorveglianza WiFi con Visione Notturna/Audio a 2 Vie/1080P/Movimento PIR/Sirena: prezzo €47,49, sconto 38% + coupon 5% ;

; JBL Wave 200TWS Cuffie In-Ear True Wireless, Auricolari Bluetooth Senza Fili con Microfono Integrato, Protezione IPX2, Custodia Ricarica, Nero: prezzo €50,86, sconto 36% ;

; WD_BLACK P10 5TB Game Drive for On-The-Go Access To Your Game Library – Works with Console or PC: prezzo €144,29, sconto 33%.

