Gli AFFARISSIMI di eBay: 10 occasioni TECH da non lasciarsi scappare

eBay è come sempre un vero e proprio mercato digitale dove si trova di tutto e di più, e dove con un po’ di attenzione l’affare può essere sempre dietro l’angolo. Basta un minimo di attenzione, infatti, con un occhio vigile sulle tante promozioni presenti mensilmente sul marketplace per potersi accaparrare a prezzi spesso stracciati il gadget tanto desiderato. In questo periodo, ad esempio, grazie alla promo CASA23 è possibile acquistare prodotti anche già scontati, con un ulteriore sconto del 10%. E noi abbiamo pensato bene di raccogliere in una lista quelle che sono le migliori occasioni del momento in ambito tecnologico. Guardate.

Mini Me NESCAFÉ Dolce Gusto

Tutta la bontà del caffè NESCAFÉ a casa, fatto però come al bar ma in automatico. Sogno? Assolutamente no, è una realtà che potrai vivere quando vuoi accaparrandoti la macchina da caffè Mini Me NESCAFÉ Dolce Gusto. Grazie alle sue funzioni, infatti, puoi gustarti un ottimo caffè attraverso la macchinetta, che oggi trovi in sconto di ben 62€. Le spedizioni sono sicure, rapide e gratis.

Apple iPad Air 2022 (Wi-Fi, 64GB)

Accaparrarsi un iPad 2022 a un prezzo come questo non è sempre facile. E quando diventa possibile, è da folli lasciarsi sfuggire l’occasione. L’iPad non ha certo bisogno di presentazioni, soprattutto in questa versione 2022 che ha rilanciato quella che è la serie a metà strada tra l’economico iPad e il più sofisticato iPad Pro. L’Apple iPad Air è in offerta nel colore Blu (Wi-Fi, 64GB) su eBay, visto che lo prendi a 683€ con le spedizioni gratuite, grazie alla promozione CASA23 attualmente in corso.

Samsung Galaxy Tab A8

In questo momento su eBay il prezzo del tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab A8 colore Grey dal taglio 3/64GB e versione italiana, è letteralmente precipitato a 179€ dal prezzo base di 249€. Proprio così, se ti affretti e segui subito questo link puoi acquistare questo splendido tablet a un prezzo super conveniente con le spese di spedizioni gratuite. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata a pochi pezzi.

iPhone 14 5G

L’ambitissimo iPhone 14 è in offerta su eBay. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 800€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple, con le spese di spedizione incluse. L’iPhone 14 ha un design sofisticato, valorizzato da questa colorazione Azzurro del modello che vi segnaliamo, tanta potenza e un comparto fotocamere top.

Smart TV Philips 55PUS7406

Cerchi un TV che si adatti alla tua stanza? Questo smart TV 4K è quello che fa per te. Lo schermo praticamente privo di cornice si abbina a qualunque tipo di arredamento, mentre con i piedini sottili lo schermo sembra galleggiare sopra l’unità o il tavolo della TV. Prendilo su eBay scontato del 54% con un risparmio netto di 430 euro.

Nintendo Switch

Una delle console più amate in assoluto dal pubblico è Nintendo Switch. Una piattaforma da gioco super sia dal punto di vista tecnico che da quello ludico, grazie a un catalogo giochi fantastico, e che in questo preciso istante puoi prendere a un prezzo ultra conveniente grazie all’offerta incredibile su eBay. Ti bastano infatti appena 30o€ per avere una delle più apprezzate e richieste console degli ultimi anni.

Xbox Series S

La nuova Xbox Series S si trova in forte sconto su eBay ed è disponibile a soli 242€! Si tratta di un super prezzo, complice la promozione CASA23 che ti regala un coupon con lo sconto del 10%. Segui questo link e chiudi l’acquisto, le spedizioni sono gratuite e potrai assicurarti il più grande catalogo di titoli digitali sulla Xbox più piccola di sempre, con tanti giochi di nuova generazione.

PlayStation 5

La mitica PlayStation 5 inizia a farsi trovare sempre più spesso nei negozi, segno che l’emergenza produttiva è quasi cessata e che Sony sta riuscendo finalmente a mettersi a ritmo con le richieste del pubblico. Ne consegue una maggiore disponibilità e prezzi finalmente più da listino anche dai venditori più èiccoli. Con la promo di eBay ad esempio la puoi avere in bundle a 638€.

DualSense Edge PlayStation 5

Con le eccellenti offerte di eBay grazie al coupon CASA23, l’acquisto di un Controller Sony DualSense non è più un investimento improponibile. L’ottimo pad nella nuova incarnazione costituita dal rarissimo modello Edge, è in promozione a 215€ su eBay col 14% di sconto e le spedizioni super veloci e gratuite. Questo nuovo controller è realizzato per garantire prestazioni elevate e una grande personalizzazione.

Kit fotovoltaico plug and play da balcone

Ottima offerta oggi su eBay per una delle soluzioni più scelte del momento da tantissimi italiani: si tratta del kit fotovoltaico plug and play di VESKA che può essere facilmente collegato in pochi minuti tramite Plug&Play. Si può portare a casa a 719€ circa con spedizioni assolutamente gratuite. Non servirà acquistare altro a parte, c’è tutto quello che occorre per funzionare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.