Gli AirPods Apple che si accendono da soli quando li indossi a un prezzo MAI VISTO: approfittane subito!

Gli Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) sono gli straordinari auricolari del colosso di Cupertino. Talmente intelligenti che basta indossarli e si accendono da soli. Oggi sono scontati del 34%, quindi li paghi solo 99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Apple AirPods di seconda generazione: le caratteristiche

Gli Apple AirPods di seconda generazione sono proposti in Taglia unica, comodi da indossare tutto il giorno. La custodia si ricarica sia in wireless, usando un caricabatterie certificato Qi, sia tramite connettore Lightning. Si accendono automaticamente e si collegano all’istante.

Setup semplicissimo su tutti i dispositivi Apple. Attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri”. Connessione istantanea anche da un dispositivo all’altro. Custodia di ricarica per oltre 24 ore di autonomia.

Gli Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) oggi sono scontati del 34%, quindi li paghi solo 99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.