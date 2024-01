Gli auricolari bluetooth per il tuo San Valentino a prezzo RIDICOLO: appena 19€

Su Amazon in questo preciso momento ci sono un paio di auricolari wireless con microfono incorporato venduto a un prezzo davvero super conveniente. Non ci credi? Allora segui questo link, selezionalo e poi vai subito alla cassa prima che si esauriscano, portandoli subito a casa con soli 19€ con lo sconto del 34% e il coupon sconto di 13€. Spedizioni incluse.

Auricolari bluetooth 5.3 con 4 Mic: prezzo da bancarella su Amazon

Questi auricolari sono davvero belli, sia nel look che nelle funzioni. Costruiti con materiale di qualità, compatti ma allo stesso tempo soffici, perfette da indossare anche per lungo tempo grazie al loro design ergonomico. I materiali super morbidi si adattano alla forma naturale del tuo orecchio per una vestibilità personalizzata.

Queste cuffiette ti garantiscono una qualità del suono cristallina, anche a livello di bassi. Non correrai il rischio di perderti qualche parola durante una chiamata importante o mentre ascolti la tua canzone preferita. Tra l’altro sono dotate di microfono integrato per le chiamate. Questo è importante per farsi comprendere bene. E poi sono dotati di 3 taglie progettati per diverse forme di orecchie, per garantire un uso confortevole. Gli altoparlanti dinamici da 13 mm e l’isolamento acustico offrono una qualità delle chiamate in-ear chiara e impeccabile.

Infine da non dimenticare l’ottima batteria che con le sue 38 ore di riproduzione, rende ancora più utili questi auricolari per diverse attività oltre che per uso casalingo come con TV, PC e telefono, quindi per lo sport o il lavoro. Approfitta quindi subito dell’occasione per fare tuoi questi ottimi auricolari wireless a soli 19€. Le spedizioni sono gratuite, gestite da Amazon.

