Gli auricolari CMF by Nothing più innovativi di sempre in sottocosto su Amazon

CMF by Nothing Buds Pro 2: audio immersivo con cancellazione del rumore

Le CMF by Nothing Buds Pro 2 vantano innanzitutto un suono nitido ed estremamente chiaro grazie alla tecnologia LDAC.

Un’altra caratteristica che rende unici questi auricolari è l’effetto audio spaziale che si basa sul modello HRTF (Head-Related Transfer Function): questo vuol dire che potrai godere di un vero e proprio suono cinematografico che ti avvolge completamente e che è supportato da un numero illimitato di dispositivi Bluetooth e sorgenti audio.

Inoltre queste cuffie rilevano e compensano automaticamente l’eventuale dispersione di rumore tra l’auricolare e il condotto uditivo, garantendo una cancellazione ottimale del rumore che ti garantirà un’esperienza audio più immersiva che mai.

Allo stesso tempo, anche le chiamate risulteranno sempre cristalline in quanto i gadget sono dotati di 6 microfoni ad alta definizione e utilizzano la tecnologia Clear Voice Technology 2.0 che permette di isolare efficacemente i suoni ambientali garantendo una riproduzione nitida della voce ovunque tu sia.

Per finire, la batteria enorme dalla capacità di 60 mAh è davvero potentissima ed offre 10 ore di musica non stop con una singola carica, e 43 ore di riproduzione con la custodia.

