Gli auricolari OnePlus oggi sono SCONTATISSIMI AL 32%: offerta BOMBA su Amazon

Hai bisogno di auricolati che ti accompagnino per tutto il giorno nella massima comodità? Allora abbiamo quello che fa per te! Si tratta dei OnePlus Nord Buds 2, oggi disponibili su Amazon a soli 47 euro con un mega sconto del 32%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, è davvero irripetibile!

OnePlus Nord Buds 2: funzionalità e modalità di utilizzo

Gli auricolari OnePlus Nord Buds 2 rappresentano dei veri e propri top di gamma nel settore audio in quanto offrono un suono impeccabile in qualsiasi momento.

Si caratterizzano per l’innovativo algoritmo BassWave che garantisce sempre un’esperienza di ascolto bilanciata: questo vuol dire che potrai godere di bassi più profondi e voci nitide e chiare così da farti sentire al centro di un concerto ogni volta che vuoi.

Inoltre vantano una batteria davvero super potente così da poterti offrire 7 ore di autonomia di ascolto e fino a 36 ore utilizzando la custodia di ricarica. Per di più, grazie alla funzionalità di ricarica rapida, basteranno pochi minuti per avere abbastanza energia da sfruttare per ore di ascolto senza nessuna preoccupazione.

Questo modello si contraddistingue anche per un grado di protezione IP55 che indica la capacità di resistere al sudore e all’acqua: potrai indossarli senza alcun problema al mare, in piscina o mentre svolgi i tuoi allenamenti all’aria aperta. In più, la cancellazione attiva del rumore ti consentirà di concentrarti sulla tua musica senza alcuna distrazione esterna.

