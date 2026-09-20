Gli auricolari più desiderati del mercato da Action a 5 euro ma solo per poco

Un paio di auricolari wireless a meno di sei euro può attirare facilmente l’attenzione, soprattutto quando include funzioni ormai comuni anche sui modelli più costosi.

Action punta su una proposta essenziale, pensata per chi cerca una soluzione economica da utilizzare ogni giorno o semplicemente come auricolare di scorta. Il prezzo è il vero elemento che fa la differenza, ma la promozione ha una durata limitata e resta legata alla disponibilità nei negozi.

Prezzo, sconto e disponibilità da Action: l’offerta corre fino al 22 settembre

A colpire, prima di tutto, è il prezzo. Gli auricolari wireless Solix da Action sono in vendita a 5,99 euro, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo indicato nel volantino della catena. La promozione è valida fino al 22 settembre, ma come spesso accade da Action vale la solita avvertenza: fino a esaurimento scorte. E sugli articoli tech sotto i dieci euro, le scorte possono muoversi in fretta.

La disponibilità, inoltre, può cambiare da negozio a negozio. Chi passa tra gli scaffali nel tardo pomeriggio potrebbe non trovare gli stessi colori o le stesse quantità viste al mattino. “Meglio controllare subito, quando arrivano queste offerte finiscono in fretta”, ha raccontato un addetto di un punto vendita, descrivendo una dinamica ormai piuttosto comune per questo tipo di prodotti.

Autonomia e custodia di ricarica: fino a 28 ore, ma con il case

Secondo quanto riportato nell’offerta, gli auricolari True Wireless Solix garantiscono una autonomia complessiva fino a 28 ore. Attenzione, però: non vuol dire 28 ore di ascolto continuo con una sola carica. Il dato comprende anche le ricariche offerte dalla custodia di ricarica, che permette di ridare energia agli auricolari più volte durante la giornata.

Per un uso normale, tra treno, ufficio, telefonate, video e passeggiate, può bastare. Il tempo indicato per una ricarica completa è di circa tre ore, un valore in linea con prodotti di questa fascia di prezzo. Nella confezione è previsto anche il case, utile per trasportarli e ricaricarli fuori casa. Un dettaglio pratico, soprattutto per chi tende a far sparire gli auricolari nello zaino o nella tasca del giubbotto.

Bluetooth, touch control e quattro colori: cosa offrono a meno di 6 euro

Gli auricolari Solix sono True Wireless, quindi senza cavi tra i due auricolari, e si collegano via Bluetooth a smartphone, tablet o computer compatibili. Nell’offerta non vengono indicati dettagli più tecnici, come la versione Bluetooth, i codec audio o eventuali certificazioni contro acqua e sudore. Meglio quindi considerarli per quello che sono: un accessorio essenziale, pensato per ascoltare musica, guardare video e fare chiamate nella vita di tutti i giorni.

C’è però il touch control integrato, che permette di gestire brani e chiamate con un tocco sull’auricolare, senza tirare fuori ogni volta il telefono. I colori disponibili sono beige, nero, verde e bianco, almeno secondo la promozione. A meno di 6 euro, l’obiettivo non è sfidare i modelli premium, ma offrire una soluzione rapida: auricolari di scorta, un paio per la palestra o un acquisto dell’ultimo minuto prima di partire. Nei negozi Action, l’offerta resta aperta fino al 22 settembre. Scorte permettendo.