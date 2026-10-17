Gli auricolari più desiderati del momento ad un prezzo iconico: 7 euro da Action

Una cifra molto bassa per un paio di auricolari wireless con ANC, e proprio per questo la promozione finisce subito sotto i riflettori tra le offerte audio economiche della settimana.

La promozione riguarda gli auricolari wireless Solix, venduti da Action a 7,95 euro con uno sconto del 20%, come indicato nel volantino settimanale. L’offerta resta valida fino al 20 ottobre 2026, salvo esaurimento scorte. E, come spesso accade nei negozi Action, la disponibilità può cambiare in fretta da punto vendita a punto vendita.

Gli auricolari sono acquistabili nei negozi fisici Action. Al momento non risulta indicata una vendita online con spedizione a domicilio. Chi vuole approfittarne, quindi, dovrà controllare direttamente nel punto vendita più vicino. Le colorazioni segnalate sono tre: blu, bianco e nero. Il prezzo sotto gli 8 euro è il primo elemento che salta all’occhio. Ma non è l’unico.

Cancellazione attiva del rumore sotto i 10 euro: perché la promo fa notizia

Il dettaglio più interessante è la cancellazione attiva del rumore, indicata nella scheda degli auricolari Solix. Una funzione che di solito si vede su modelli più costosi, o comunque su prodotti di fascia superiore. Trovarla su auricolari da 7,95 euro rende la promozione decisamente fuori dal comune nel mercato degli accessori audio economici.

Auricolari wireless economici con custodia di ricarica fotografati in corsia negozio, per l’articolo sulla promo Action.

La ANC, cioè Active Noise Cancelling, serve a ridurre parte dei rumori esterni attraverso microfoni e gestione del suono. Nelle informazioni disponibili, però, non vengono indicati dettagli sulla qualità della riduzione del rumore, sul numero di microfoni o sulle modalità di ascolto. Meglio quindi andarci cauti: la funzione c’è, almeno sulla carta, ma la resa reale andrà vista nell’uso di tutti i giorni, tra mezzi pubblici, ufficio, strada e chiamate all’aperto.

Comandi touch, USB-C e custodia: cosa c’è nella confezione

Gli auricolari wireless Solix hanno anche comandi touch sullo stelo, pensati per gestire alcune funzioni senza dover prendere lo smartphone in mano. Su prodotti di questo tipo, di solito, i tocchi servono per mettere in pausa la musica, rispondere a una chiamata o cambiare brano. Action, però, non specifica nel dettaglio tutte le gesture disponibili. Conviene quindi dare un’occhiata al manuale nella confezione prima di aspettarsi funzioni precise.

Tra gli elementi indicati c’è anche la custodia di ricarica, ormai indispensabile per gli auricolari true wireless, insieme alla porta USB-C. Il cavo USB-C è incluso, secondo la descrizione dell’offerta. La ricarica dovrebbe comunque funzionare anche con altri cavi dello stesso tipo già presenti in casa. Un dettaglio pratico, perché evita connettori vecchi e permette di usare caricabatterie recenti, gli stessi che molti hanno già per smartphone, tablet e altri accessori.

Autonomia fino a 25 ore: il dato da leggere con attenzione

La scheda dell’offerta parla di un’autonomia complessiva fino a 25 ore per gli auricolari Solix, usando anche la custodia di ricarica. Il dato, però, va preso per quello che è. Non viene indicata la durata di una singola carica degli auricolari e non è chiaro se le 25 ore siano calcolate con cancellazione attiva del rumore accesa o spenta. Una differenza che, nell’uso quotidiano, può farsi sentire parecchio.

Prima di comprarli, quindi, conviene capire bene cosa ci si aspetta. Per chi cerca auricolari economici da usare ogni tanto, magari per musica, video e telefonate rapide, la proposta di Action a 7,95 euro può essere interessante per il rapporto tra prezzo e funzioni dichiarate. Chi invece vuole un audio più curato, una ANC davvero efficace in ambienti rumorosi o microfoni affidabili per molte chiamate di lavoro dovrebbe provarli, se possibile, oppure considerarli per quello che sono: un prodotto d’ingresso. A questa cifra, il compromesso fa parte dell’offerta.