Una serie di recenti guasti digitali ha mostrato quanto rapidamente un’interruzione dei servizi online possa complicare pagamenti, comunicazioni e spostamenti nella vita quotidiana.

Tra Stati Uniti ed Europa, utenti e aziende hanno affrontato disservizi cloud, bug software e problemi di telecomunicazioni, non necessariamente collegati tra loro. La domanda non è se sia imminente il più grande blackout di internet, ma come ridurre i disagi se una piattaforma essenziale smette di funzionare. Dalle verifiche sulle fonti ufficiali ai backup offline, alcune precauzioni pratiche possono aiutare a gestire l’emergenza.

Cloud, banche e voli: perché un guasto può trascinare tutto il resto

Il punto, spiegano gli esperti, non è immaginare scenari da film. È guardare in faccia la fragilità dell’infrastruttura digitale su cui ormai poggia una parte enorme della vita quotidiana.

A novembre, una vasta interruzione dei servizi Microsoft cloud ha avuto ricadute su aziende, strutture sanitarie e istituti finanziari. Negli stessi giorni la Faa, l’agenzia federale dell’aviazione statunitense, ha avviato accertamenti su un guasto alle telecomunicazioni che ha causato uno stop nazionale temporaneo dei voli. Poi sono arrivati i problemi segnalati dai clienti bancari online, con JP Morgan Chase che ha parlato di un “bug software” temporaneo, i ritardi dei voli United Airlines per un guasto ai sistemi e un disservizio dei servizi Apple, che la società ha collegato a un aggiornamento interno.

“Non credo che le persone debbano pensare di essere sotto attacco informatico in questo momento”, ha detto Michael Chapple, docente di IT, analytics and operations alla University of Notre Dame. Ma questi episodi, ha chiarito, mostrano “questioni legittime sulla fragilità” della tecnologia che usiamo ogni giorno. Il nodo è la dipendenza da pochi grandi fornitori: se l’app bancaria, il sito della banca e i sistemi di pagamento si reggono sulla stessa catena tecnica, basta un cedimento per chiudere più accessi insieme. E quando succede, il disagio diventa di tutti.

Disservizio vero o falso allarme: come controllare senza finire nelle truffe

Davanti a un errore di sistema sul telefono o sul computer, la prima cosa da fare è capire se il problema riguarda solo il proprio dispositivo o se è più esteso. Siti come Downdetector raccolgono le segnalazioni degli utenti e possono dare un’indicazione rapida. Con una cautela: Kayne McGladrey, esperto di sicurezza e senior member dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers, ha avvertito che durante gli eventi molto discussi “gli utenti preoccupati possono gonfiare le statistiche”. Per i siti web, strumenti come Is It Down Right Now controllano direttamente se una pagina è raggiungibile.

Molte piattaforme, poi, pubblicano aggiornamenti in tempo reale nelle proprie pagine di stato: Apple, per esempio, lo fa con System Status. Meglio partire da lì, prima di rilanciare ipotesi sui social o cliccare su link arrivati via sms.

Anche perché, durante i disservizi, aumentano i tentativi di frode: falsi messaggi sul “conto bloccato”, richieste di accesso urgente, finti avvisi della banca. McGladrey è stato chiaro: i messaggi non richiesti sui propri conti online vanno trattati come sospetti. Se davvero bisogna intervenire, meglio usare l’app già installata, chiamare il numero ufficiale o andare in filiale.

Documenti, contanti e viaggi: i backup da preparare prima che servano

Prepararsi a una interruzione di internet vuol dire avere qualche alternativa pronta, non inventarsela nel mezzo del problema. Chapple consiglia di conservare copie sincronizzate dei documenti importanti su più dispositivi, usando servizi cloud come Google Drive, ma anche file salvati in locale sul computer. Così, se la posta o una piattaforma restano fuori uso per qualche ora, si può comunque lavorare sui materiali già disponibili.

Sul fronte denaro, Feng Li, associate dean for research and innovation alla Bayes Business School di Londra, suggerisce una carta di riserva emessa da un’altra banca. McGladrey, più prudente, ha spiegato di tenere contanti in piccolo taglio per due-quattro settimane e di dividere i pagamenti tra strumenti diversi: una carta di credito di un altro circuito, una carta di debito, eventualmente un conto presso una credit union. Senza fare bonifici di corsa per l’ansia: potrebbero essere già in lavorazione.

Anche per i viaggi serve un po’ di margine. Notifiche attive delle compagnie, giorni cuscinetto per gli appuntamenti importanti, conoscenza delle opzioni di riprotezione e, per biglietti costosi non rimborsabili, una copertura assicurativa. “Chiedetevi cosa fareste se il volo saltasse: auto, treno, un’altra rotta”, ha spiegato Chapple. Non evita il disagio, ma fa perdere meno tempo in coda quando tutti cercano la stessa soluzione.