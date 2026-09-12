Gli esperti sono stati chiari: tutti in casa dovremmo avere questo sistema di emergenza, costa poco ma è utilissimo

A prima vista può sembrare una domanda d’altri tempi: perché comprare una radio meteo d’emergenza nell’era delle notifiche push, delle app meteo e degli avvisi locali sul telefono? Poi però arriva un blackout, le celle telefoniche si intasano, la connessione sparisce. E lì la risposta diventa molto concreta. Nel 2025, secondo Climate Central, gli Stati Uniti hanno registrato 23 disastri meteorologici da almeno un miliardo di dollari: dagli incendi di gennaio nell’area di Los Angeles alle alluvioni improvvise di luglio nel Texas centrale.

In situazioni del genere, spiegano diversi esperti citati da Popular Mechanics, affidarsi solo allo smartphone può non bastare. Una radio d’emergenza riceve bollettini e avvisi anche senza connessione dati, senza Wi-Fi e, spesso, senza corrente elettrica. Amber Silver, docente al Department of Emergency Management and Homeland Security dell’Università di Albany, lo ha detto in modo chiaro: «A differenza delle normali radio AM/FM, le radio d’emergenza forniscono informazioni aggiornate su allerte e avvisi». Informazioni che, durante un temporale violento o davanti a un incendio che avanza, possono cambiare nel giro di pochi minuti.

NOAA, allerte locali e frequenze dedicate: così arrivano gli avvisi

Negli Stati Uniti il cuore del sistema è la rete della NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, l’agenzia federale che controlla clima, oceani, coste e condizioni meteo. Attraverso il National Weather Radio, gli avvisi vengono trasmessi su sette frequenze pubbliche: 162.400, 162.425, 162.450, 162.475, 162.500, 162.525 e 162.550 MHz. Chi ha una radio compatibile può sintonizzarsi sul segnale più forte nella propria zona e seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

Una radio meteo d’emergenza nel bagagliaio con un kit di sopravvivenza, utile quando rete mobile e corrente saltano dopo un temporale.

Alcuni modelli supportano anche il sistema SAME, sigla di Specific Area Message Encoding. In pratica permette di filtrare gli avvisi in base alla contea o all’area scelta. Non è un particolare secondario: vuol dire ricevere un allarme mirato, non un messaggio generico per un territorio enorme. Altri apparecchi funzionano anche con l’Emergency Alert System, che invia segnalazioni locali in formato audio e testo. Di notte, in casa, una sirena da 90 decibel può svegliare tutti. E sì, può anche disturbare il sonno. Ma in certi casi è proprio quello che deve fare.

Manovella, batterie e pannelli solari: cosa guardare prima di comprarla

Prima di scegliere una radio meteo portatile, gli esperti consigliano di badare meno alla lista infinita di funzioni e più alle cose che contano davvero: ricezione, autonomia, comandi semplici e modi alternativi per alimentarla. I modelli più utili uniscono batteria ricaricabile, pile tradizionali, manovella e piccolo pannello solare. Così, se la corrente manca per giorni, resta comunque una possibilità per ascoltare gli aggiornamenti.

La manovella non è comoda come una presa a muro, certo. Però è una garanzia in più. Alcuni apparecchi offrono diversi minuti di ascolto con un solo minuto di rotazione. Altri hanno anche una torcia LED, una sirena o una porta USB per dare un po’ di carica allo smartphone. Attenzione però al pannello solare integrato: non sempre basta a ricaricare una batteria completamente scarica. Meglio scoprirlo prima, provando la radio in una giornata normale, magari sul tavolo della cucina. Non durante un blackout.

Cinque radio consigliate per casa, auto e kit d’emergenza

Tra i modelli indicati nella selezione aggiornata da Popular Mechanics, il Midland ER310 Emergency Crank Weather AM/FM Radio viene considerato il più equilibrato. Ha una batteria ricaricabile da 3.500 mAh, ricezione meteo automatica, torcia LED e fino a 45 ore di autonomia con una carica completa. Può essere alimentato via USB, con la manovella o con il pannello solare. Anche se, va ricordato, il solare da solo non basta a riportare in vita una batteria del tutto scarica.

Per chi cerca una soluzione più economica, il RunningSnail Emergency Crank Weather Radio, venduto negli Stati Uniti intorno ai 25 dollari, offre batteria da 4.000 mAh, sirena, luce LED e porta USB. Il Kaito Voyager Pro KA600, più ricco, aggiunge termometro digitale, igrometro, ingresso per le cuffie e pannello solare orientabile a 180 gradi. È pensato per chi vuole un apparecchio da usare anche tutti i giorni, non solo da tenere nello zaino d’emergenza.

Più leggero e tascabile è il C Crane WX Pocket Radio, alimentato da due pile AA e capace, secondo le specifiche riportate, di arrivare fino a 80 ore di funzionamento, ancora di più con gli auricolari. Per la casa, invece, il Midland WR120B Emergency Weather Alert Radio funziona quasi come un rilevatore di fumo: resta zitto, poi scatta con luci, voce o sirena quando arriva un avviso. Non ha la manovella, e questo va tenuto presente. Ma su un comodino, o in corridoio, può restare in ascolto quando il telefono è scarico, spento o semplicemente senza campo.