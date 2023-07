Gli IMPERDIBILI della settimana: i migliori AFFARI degli ultimi giorni su Amazon

Se sei alla ricerca di prodotti tecnologici innovativi che non possono mancare nella tua collezione, Amazon ha tutto ciò di cui hai bisogno. Abbiamo selezionato per te 10 vere “bombe” tech che sicuramente non vorrai perdere. Questi gadget di ultima generazione ti stupiranno con le loro funzionalità avanzate e il design accattivante. Preparati a un’esperienza tecnologica straordinaria!

Samsung Galaxy Watch4 44mm

Il Samsung Galaxy Watch4 44mm è un orologio smartwatch versatile e potente che offre un’ampia gamma di funzionalità per il monitoraggio della salute e il fitness. Queste informazioni preziose ti aiutano a prenderti cura del tuo benessere e ad adottare uno stile di vita più sano. Il tutto spendendo 163€, ma solo oggi, perché questo prezzo fa riferimento all’offerta in corso adesso su Amazon che prevede lo sconto del 43% sui 299€ del costo normale di listino. Spedizioni gratis via Prime.

Ripetitore WiFi di Xiaomi

Se hai una casa spaziosa e il segnale WiFi del tuo router non arriva a coprirla tutta, forse abbiamo la soluzione che fa per te. Approfitta della promozione su Amazon del momento e prendi questo ripetitore Xiaomi a 13€ circa. Spedizioni rapide e gratuite garantite dai servizi Prime. Lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro ha due potenti antenne esterne ad alto guadagno che forniscono una copertura più ampia e prestazioni migliorate.

Oral-B Advance Power

Il tuo nuovo spazzolino elettrico, utile e dal design elegante, oggi ti costa appena quanto una pizza Capricciosa? Non ci credi? Allora vai su Amazon seguendo questo link e prendilo a soli 10€, invece che 29,99€, con un risparmio totale di ben 20€. Si tratta dell’ottimo Oral-B Advance Power, con testina sostituibile e spedizioni gratuite e veloci garantite da servizi Prime.

Rasoio elettrico Braun Series 7

Un eccellente rasoio elettrico professionale per la barba, branderizzato Braun, a prezzo molto vantaggioso su Amazon a 56 euro con spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime. Non è uno scherzo, è proprio vero: segui subito questo link se non vuoi perderti l’offerta e l’occasionissima di portare a casa un kit super completo. Con questo kit potete liberarvi della barba, dei capelli e dei peli superflui più lunghi per poter lasciare respirare la pelle in queste giornate così afose.

Realme Buds Air 3 Neo, che spettacolo

Realme Buds Air 3 Neo sono degli spettacolari auricolari dotati di cancellazione del rumore intelligente, supporto al Dolby Atmos e caratterizzati da un design assolutamente stiloso, ispirato ai viaggi nello spazio. Questi auricolari TWS, infatti, puntano idealmente a guadagnare una certa fetta di utenza in un settore piuttosto vivace negli ultimi mesi, pur mantenendo un prezzo assolutamente basso e per tutti. Non è n caso che su Amazon puoi farle subito tue con appena 26 euro. Le spedizioni sono gratis tramite Prime.

SSD Kingston A400 da 240GB per super prestazioni

Il Kingston A400 SSD da 240GB è un’unità a stato solido che ti offre non solo un notevole spazio di archiviazione, ma anche prestazioni super. Averne uno nel proprio computer è un indubbio vantaggio in termini di velocità: provalo, e vedrai che anche il tuo vecchio PC ti ringrazierà, perché diventerà molto più veloce. Se poi lo puoi compare con appena 18€ incluse le spese di spedizione gratuite via Amazon, allora sì che il vantaggio diventa doppio.

Apple AirTag

Le AirTag sonoun dispositivo pensato proprio per la geolocalizzazione degli oggetti e quindi per “impedirne” la perdita rendendone facile il ritrovamento. Sfruttando una funzionalità di iOS e la rete di dispositivi Apple nel mondo, infatti, Cupertino ha creato un tracker Bluetooth facile da configurare e utilizzare, e che in questo momento è venduto su Amazon a soli 33 euro. Il tutto con le spese di spedizioni gratuite grazie a Prime.

iPhone 14 5G, 128GB (PRODUCT) RED)

L’iPhone 14 (PRODUCT) RED torna in offerta su Amazon. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 829€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple, con le spese di spedizione incluse. Caratterizzato da un design molto curato e sofisticato, l’iPhone 14 vanta tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie legate alla sicurezza, soprattutto dei propri dati.

Smartwatch uomo Chiamate (-57%)

Questo interessante smartwatch costa davvero una miseria, appena 24€ tra sconto e coupon, ma ha tantisisme funzioni e uno schermo da 1.8” degni di un top di gamma. Inoltre è dotato di altoparlanti integrati di alta qualità, perfetti per essere sfruttati anche con la funzione per rispondere/ effettuare chiamate. Un piccolo gioiellino che vale la pena provare.

Kingston Canvas Select Plus

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB è una scheda di memoria microSDXC ad alta capacità con una capacità di archiviazione di 128GB. Questa scheda è stata progettata per essere utilizzata in dispositivi mobili come smartphone, tablet, fotocamere digitali e altri dispositivi che richiedono uno spazio di archiviazione aggiuntivo. Su Amazon è in super offferta col 46% di sconto a soli 10€.

