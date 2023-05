Gli IRRINUNCIABILI Amazon: 10 prodotti tech INSOLITI a cui non potrai rinunciare

Prodotti insoliti, strani ma al contempo estremamente utili. Gadget da mostrare agli amici per sorprenderli con la loro originalità, ma anche comodi perché puoi sfruttarli in svariati modi. Anche questa settimana ne abbiamo trovati di stranissimi, eppure incredibilmente necessari per svolgere al melgio certe attività quotidiane o lavori. Guardate anche voi.

Chiavetta USB 4 in 1 128GB

Quest’ottima chiavetta USB da 128GB, utilissima per iPhone, dispositivi Android e PC, è disponibile su Amazon a un prezzo che ha dell’incredibile: con appena 21€, infatti, puoi portarla a casa, con addirittura le spese di spedizione gratuite. Dispone di ben 4 porte per ogni esigenza, dal formato USB 3.0 a quello USB-C e Micro USB fino al tipico per device iOS.

Caricatore USB telecamera spia

Le telecamere nascoste sono ottime per il monitoraggio della sicurezza domestica per monitorare animali domestici/custodi e bambini nella tua casa. E in molti casi può dunque avere più senso nasconderle bene alla vista. O meglio, posizionarla in maniera tale da permetterle di riprendere tutto ciò che vogliamo, ma al contempo senza dare troppo nell’occhio. In questo caso esistono modelli particolari come questo di ZUNHAI che trovi ora su Amazon, che si camuffano con l’ambiente circostante. Parliamo di una camera inglobata all’interno di un normale caricabatterie USb (funzionante) che inserita in una presa di corrente non sembra quello che realmente è.

Volta pagina per Kindle e Ipad

Rendi più semplice e rapida la tua lettura con questo gioiellino. Il gadget per voltare le pagine dei tuoi libri digitali si adatta a più piattaforme come Kindle, iPhone, iPad e tablet Android, ma ssere usato anche per gestire la fotocamera del tuo device per selfie perfetti. In questo modo puoi immergerti nella lettura più liberamente e mantenere libere le mani rendendo l’esperienza più libera. Il tutto al prezzo di 29€, cifra per la quale riceverete anche un comodo aggancio per il “volta-pagina”.

Cucchiaio bilancia digitale

Questo cucchiaio bilancia è semplicemente geniale. Pesa con una precisa ripartizione a 0,1 g e ha una portata massima di 500 g. E’ perfetta nella preparazione di antipasti, primi, secondi e torte. Per dosare farina, spezie, erbe, olio e altro. La forma a cucchiaio della bilancia cucina è ottimale per prelevare direttamente gli alimenti dai contenitori e quindi utilizzare il giusto dosaggio.. Costa 25€.

Mini kit cacciavite magnetic0 11 in 1

Il mini cacciavite dei sogni: piccolo, compatto ma estremamente versatile e resistente. La sua caratteristica principale è che nasconde altre 11 punte all’interno del suo manico, pronte all’uso quando servono. Una genialata che lo rende un pezzo unico, originale ma anche super utile.

Telecomando Bluetooth per TiK Tok

Da oggi non è più necessario usare il dito per scorrere i video su Tik Tok. Proprio così: grazie a questo geniale telecomando Bluetooth puoi scorrere i video, fare doppio clic per mettere “Mi piace”, “mettere in pausa” e “riprodurre” senza “sforzo”. Di fatto non hai più bisogno di toccare il telefono. Lo puoi avere a soli 22€ su Amazon.

Lampada, ventilatore e macchina da sonno rilassante

La macchina del suono rilassante è un altro accessorio di quelli irrinunciabili se si vuole dormire bene. Il dispositivo combina luce notturna soffusa e suono rilassante, ed emette suoni di onde dell’oceano, pioggia e in generale sonorità che aiutano a rilassare, alleviando lo stress e l’ansia, stimolando l’addormentamento. Propone 35 atmosfere sonore, per un sonno migliore. Prezzo: 15€.

Cane da guardia elettronico

Un cane da guardia che vigila sulla tua casa e che abbaia appena percepisce un pericolo, ma che in realtà… non esiste? Ebbene sì: con questo assurdo gadget, con 39€ potrete assicurarvi un “watchdog elettronico” . Si tratta di un gadget che possiede un sensore intelligente che utilizza la tecnologia radar. Questa rileva il movimento attraverso pareti, porte e finestre e se avverte la presenza in casa di estranei emette il suono realistico di un cane che abbaia, facendo sembrare che ce ne sia uno da guardia nell’edificio.

Montalatte elettrico ricaricabile

Se la mattina non riesci a svegliarti davvero se non dopo aver bevuto almeno un cappuccino ma devi aspettare di arrivare al bar, allora questa è la tua occasione per poterti organizzare meglio, e fare colazione a casa come se fossi, appunto, al bancone. Grazie a questo comodo montalatte elettrico ricaricabile di Mohard puoi gustarti dei deliziosi cappuccini direttamente nella cucina spendendo una miseria, puoi acquistarlo a soli 15€.

Portafoglio RFID Blocking

Portafoglio RFID Blocking in pelle e carbonio a soli 17€. E tutto vero: questo utilissimo gioiellino costa davvero così poco su Amazon. Cuciture lisce e robuste, senza fili sciolti, il portafoglio in pelle è comodo al tatto ed è rivestito con protezione RFID per impedire l’acquisizione indesiderata di dati, come segnali di frequenza a 13,56 MHz da carte di credito, patenti di guida e ID.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.