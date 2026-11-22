A pesare sono soprattutto peso, coppia immediata e tipo di percorso. Ma attenzione: non sempre la colpa è del motore elettrico. Il tema, tornato al centro tra automobilisti e gestori di flotte, è meno semplice di quanto sembri. Alcuni dati parlano di un’usura più alta, altri la ridimensionano quando si mettono a confronto auto simili per massa e uso. Nel mezzo ci sono la guida di tutti i giorni, la pressione delle gomme e abitudini che spesso si trascurano.

Il primo punto è il peso delle batterie. Molte auto elettriche sono più pesanti delle versioni a benzina o diesel dello stesso modello, e quel peso in più finisce tutto sulle gomme: in partenza, in frenata, in curva. Il risultato è uno sforzo maggiore sul battistrada. Non è una finezza da tecnici: su una compatta elettrica o su un Suv a batteria, anche qualche centinaio di chili può cambiare parecchio il modo in cui lo pneumatico lavora sull’asfalto.

Tra i confronti più citati c’è il test condotto da UTAC per ACEA e OICA, interessante perché ha provato a tenere ferme le altre variabili. Un BMW iX1 elettrico è stato messo a confronto con cinque BMW X1 a combustione sullo stesso percorso, per oltre 15.000 chilometri. L’elettrica consumava più gomma per chilometro, ma una volta corretto il dato tenendo conto del peso extra, la distanza si assottigliava molto. In parole povere: la massa conta, e parecchio. In diverse situazioni anche più del tipo di motore.

Coppia istantanea e stile di guida: quando l’accelerazione pesa sul portafoglio

Poi c’è la coppia istantanea, una delle qualità più apprezzate delle auto elettriche. La spinta arriva subito, senza l’allungo graduale tipico di benzina e diesel. Comodo, brillante, spesso piacevole. Ma quella risposta immediata può mettere sotto stress gli pneumatici, soprattutto nelle partenze al semaforo, nei sorpassi e nelle riprese a bassa velocità. “Avere tanta coppia disponibile non significa usarla sempre”, ha ricordato l’associazione tedesca ADAC. E il punto è proprio questo: il piede destro fa molta differenza.

Controllo del battistrada su un’auto elettrica: peso e stile di guida possono accelerare l’usura degli pneumatici.

Chi guida in modo regolare, accelera con progressione e frena per tempo può limitare l’usura delle gomme anche su un’elettrica pesante. Chi invece approfitta spesso dello scatto immediato, magari in città tra rotonde, incroci e continue ripartenze, vedrà prima i segni sul battistrada. E poi sul conto dal gommista. In quel caso, più che la tecnologia, pesano le abitudini: partenze brusche, curve prese con troppa allegria, pressione controllata di rado.

Studi a confronto: dati diversi tra test controllati, flotte aziendali e percorsi urbani

I numeri disponibili non dicono tutti la stessa cosa, anche se una tendenza c’è. Uno studio pubblicato nel 2022 su Science of the Total Environment, basato su un percorso controllato di 550 chilometri, ha misurato un’usura del battistrada di circa 201,7 milligrammi per chilometro per l’auto elettrica testata, contro 158,9 per una vettura a benzina e 167,4 per una diesel. In quel caso la differenza era nell’ordine del 20-27%.

Un altro dato arriva da Epyx, società che si occupa di gestione flotte. Nel 2025 ha segnalato la prima sostituzione degli pneumatici sulle elettriche aziendali intorno ai 23.100 chilometri, contro i 29.500 chilometri delle auto termiche. Circa il 22% prima. Qui, però, serve prudenza: il campione di veicoli elettrici era formato in buona parte da modelli grandi, quindi più pesanti e già di per sé più severi con le gomme.

Più marcata ancora la stima di uno studio pubblicato nel 2026 su Mechanika, secondo cui gli pneumatici delle elettriche potrebbero durare il 35-62% di chilometri in meno. Ma anche qui c’è un limite importante: le auto elettriche analizzate percorrevano più tratti urbani, con frequenti stop and go. Una situazione che consuma le gomme molto più della marcia costante. Separare l’effetto dell’auto elettrica da quello del percorso, in casi del genere, non è affatto semplice.

Come allungare la vita delle gomme: pressioni, rotazione e pneumatici adatti

Per far durare di più gli pneumatici delle auto elettriche, le regole sono semplici e molto pratiche: controllare spesso la pressione, verificare se il battistrada si consuma in modo irregolare, rispettare gli indici di carico indicati dal costruttore e fare la rotazione delle gomme quando prevista. Sono controlli banali solo in apparenza. Una pressione troppo bassa aumenta la superficie di contatto, scalda la gomma e accelera il consumo. Una pressione non uniforme può rovinare un treno di pneumatici molto prima del previsto.

Quanto agli pneumatici specifici per elettriche, produttori come Michelin sostengono che i nuovi disegni aiutino a gestire meglio peso e coppia, migliorando durata e rumorosità. ADAC, però, chiarisce che non sono obbligatori: possono andare bene anche gomme senza certificazione dedicata, purché rispettino dimensioni, capacità di carico e codici indicati sul libretto. La sintesi è meno immediata dello slogan: l’usura extra esiste in molti casi, ma cambia molto da modello a modello e, soprattutto, da come si guida. Chi ha il piede pesante se ne accorgerà prima.