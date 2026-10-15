Gli psicologi sono chiari: chi compie questo gesto ogni giorno alla scrivania ha una grande personalità

Eppure psicologi e studiosi dei comportamenti sociali lo osservano da tempo, perché dice qualcosa sul modo in cui una persona vive lo spazio comune e il rispetto per chi arriva dopo. Non basta, certo, per definire il carattere di qualcuno. Ma racconta un’abitudine, un’educazione, una piccola forma di responsabilità. Una mano sullo schienale, le gambe della sedia che scorrono sul pavimento, il tavolo che torna in ordine: tutto qui, ma non proprio niente.

Il gesto di rimettere la sedia sotto il tavolo si impara spesso da bambini, tra casa e scuola, quando gli adulti insegnano a lasciare in ordine ciò che si è usato. Poi diventa automatico. Ci si alza, si sistema la sedia, si va via. Un movimento breve, quasi invisibile, che rientra in quella che molti chiamano memoria muscolare.

Per la psicologia dello sviluppo, quel gesto può segnare la chiusura cognitiva di un’attività. Il pranzo è finito, la riunione si è conclusa, il caffè al bar è stato bevuto. Riportare l’oggetto al suo posto significa, senza dirlo, “ho finito e lascio lo spazio pronto per chi verrà dopo”. È una cura concreta dell’ambiente condiviso. Piccola, ma riconoscibile.

C’è poi un lato molto pratico. Una sedia lasciata in mezzo al passaggio può dare fastidio a un cameriere, a un collega con le mani occupate, a una persona anziana o con difficoltà di movimento. Chi la rimette a posto, spesso, previene quel disagio. Magari non ci pensa nemmeno. Però lo fa.

Coscienziosità e consapevolezza sociale: cosa dice la psicologia

Nel modello dei Big Five, tra i più usati per descrivere i tratti della personalità, comportamenti come questo vengono spesso associati alla coscienziosità. Gli psicologi usano questa parola per indicare attenzione, senso di responsabilità, cura dei dettagli e capacità di tenere conto dell’ambiente intorno. Non vuol dire essere rigidi. Non per forza. Vuol dire, più semplicemente, fare attenzione.

Una mano sistema la sedia sotto il tavolo in un caffè, gesto semplice che richiama cura e rispetto degli spazi comuni.

Chi rimette la sedia al proprio posto mostra spesso una forma di consapevolezza sociale: capisce, anche solo d’istinto, che le proprie azioni hanno effetti sugli altri. È lo stesso meccanismo che porta a non lasciare il vassoio sporco sul tavolo di un fast food, a tenere aperta una porta a chi sta entrando, o a riportare il carrello della spesa nell’area di raccolta del parcheggio. Nessuno applaude. E quasi mai qualcuno rimprovera chi non lo fa.

Proprio per questo il gesto interessa. Non nasce da un obbligo scritto, ma da una regola sociale fatta propria. Gli esperti di comportamento organizzativo parlano spesso di micro-abitudini civiche: piccoli gesti che non cambiano il mondo, certo, ma rendono più semplice la vita di chi condivide quello spazio.

Dal colloquio di lavoro al team: perché le aziende guardano anche questi dettagli

Nel mondo del lavoro, alcuni selezionatori osservano anche questi particolari, in modo informale, durante o dopo un colloquio di lavoro. Non c’è un test valido per tutti, né una regola uguale in ogni azienda. Eppure il cosiddetto test della sedia viene citato da diversi professionisti delle risorse umane insieme al più noto “test della tazza di caffè”: si guarda se il candidato, alla fine dell’incontro, lascia lo spazio come lo ha trovato.

Il punto non è giudicare una persona da un singolo gesto. Sarebbe debole, oltre che ingiusto. Però, in azienda, dove conta anche la capacità di collaborare senza scaricare sugli altri il lavoro invisibile, questi comportamenti possono dare un indizio. Chi lascia in ordine una sala riunioni — sedie, bicchieri, documenti — può avere la stessa cura davanti a un file condiviso, a una scadenza, a una mail da mandare al collega giusto.

In un team, molte difficoltà nascono proprio da cose lasciate a metà: una cartella non archiviata, un passaggio non comunicato, un compito finale considerato “di nessuno”. La sedia, qui, diventa una metafora molto concreta. Il dipendente che si ferma due secondi a sistemarla non farà carriera per quello, ovviamente. Ma mostra di sentire lo spazio comune come qualcosa di cui è anche lui responsabile.

Quando l’ordine diventa contagioso e quando rischia di trasformarsi in controllo

La psicologia ambientale studia da anni il modo in cui ordine e disordine influenzano i comportamenti collettivi. Lo psicologo statunitense Robert Cialdini, già nel 1990, mostrò che le persone tendono a gettare meno rifiuti in un luogo pulito rispetto a uno già sporco. Nel 2008, alcuni ricercatori dell’Università di Groningen, nei Paesi Bassi, osservarono un aumento delle violazioni delle norme sociali in luoghi degradati, per esempio vicoli segnati da graffiti e rifiuti.

Il meccanismo è abbastanza chiaro: uno spazio curato comunica una regola, uno spazio trascurato ne comunica un’altra. Anche una fila di sedie in ordine, in una mensa o in una sala d’attesa, può suggerire che lì c’è una certa attenzione reciproca. È il cosiddetto contagio comportamentale: se trovo un luogo rispettato, sono più portato a rispettarlo anch’io. Accade nei bar, nelle biblioteche, negli uffici. Spesso senza che nessuno debba dire una parola.

Serve però misura. Quando il bisogno di ordine diventa ansia forte, o quando ogni oggetto fuori posto viene vissuto come un problema enorme, quel tratto può scivolare nel controllo eccessivo. Gli esperti invitano infatti a non caricare un gesto semplice di significati troppo rigidi. Rimettere la sedia al suo posto non rende automaticamente una persona migliore; dimenticarsene una volta non rende incivili. Ma nella somma dei giorni, tra una riunione finita alle 18 e un pranzo lasciato in fretta, questi gesti minimi raccontano qualcosa del nostro modo di stare con gli altri.