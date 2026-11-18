La risposta è sì, ma con una precisazione importante. Lo studio non dimostra che mettere quella foto rafforzi la coppia. Semmai suggerisce il contrario: chi si sente già più saldo nel rapporto tende più spesso a tenere il partner sullo schermo.

La ricerca, divisa in tre blocchi sperimentali, parte da un gesto di tutti i giorni: prendere il telefono, sbloccarlo e ritrovarsi davanti il volto della persona con cui si sta. Nel primo campione, composto da 4.741 partecipanti, chi aveva una foto del partner sulla schermata di blocco dichiarava livelli più alti di sicurezza affettiva rispetto a chi aveva scelto altro: paesaggi, animali, personaggi di videogiochi o semplici sfondi neutri.

Il punto, però, è non correre troppo. Conroy e Fraley non dicono che una fotografia basti a migliorare un rapporto. E non dicono nemmeno che non averla sul telefono sia un segnale d’allarme. “La sicurezza relazionale riguarda l’aspettativa che l’altro ci sia quando serve”, ha spiegato Fraley nei suoi lavori sull’attaccamento adulto. Non coincide quindi con quanto amore si dichiara, né con il modo in cui una coppia si mostra agli altri.

Perché chi si sente già sicuro sceglie più spesso la foto del partner

Secondo Conroy e Fraley, la foto del partner sul telefono sembra essere più il segno di qualcosa che c’è già, non la causa. Chi vive la relazione con meno paura di essere lasciato, con più fiducia nella vicinanza dell’altro e con maggiore tranquillità nel legame tende più facilmente a trasformare il cellulare in un piccolo promemoria affettivo.

Uno studio analizza cosa può indicare la foto del partner sullo schermo del telefono in relazione alla sicurezza di coppia.

La differenza non è da poco. Vedere ogni giorno la stessa immagine, magari alle 8 del mattino mentre si spegne la sveglia o in metropolitana prima di rispondere a un messaggio, può avere un valore personale. Può far piacere, può rassicurare, può far parte delle abitudini di coppia. Ma dire che basti impostare quella foto per sentirsi più sereni nella relazione è un’altra cosa. E lo studio invita proprio a evitare questa scorciatoia.

L’esperimento che ridimensiona l’effetto del cambio sfondo

Per capire se ci fosse davvero un rapporto di causa ed effetto, i ricercatori hanno fatto un secondo esperimento con 306 persone impegnate in una relazione. Alcuni partecipanti, scelti a caso, sono stati invitati a mettere una foto del partner come sfondo del cellulare. Altri no. Dopo il cambio, però, non è emerso un aumento della sicurezza nella coppia tra chi aveva modificato la schermata.

Il risultato frena la lettura più semplice: metto la foto, mi sento meglio nel rapporto. Non è andata così. Tenere sul telefono l’immagine della persona amata può essere un gesto tenero, abituale, perfino identitario — “mi piace averla lì”, direbbe qualcuno — ma nei dati raccolti non ha prodotto un effetto immediato sul modo in cui i partecipanti percepivano la relazione. In questo caso, la sicurezza non nasceva dallo sfondo.

Cosa succede quando la foto sparisce dalla schermata di blocco

Il terzo passaggio dello studio ha guardato la situazione opposta: cosa accade quando una foto del partner già presente viene tolta dalla schermata di blocco. Qui il campione era formato da 249 partecipanti. Alcuni, sempre scelti in modo casuale, sono stati invitati a rimuovere l’immagine. Con il passare del tempo, i ricercatori hanno registrato una diminuzione della sicurezza percepita nella relazione tra chi aveva eliminato quella presenza visiva.

Anche qui serve cautela. Il dato non significa che togliere una foto dal telefono apra una crisi di coppia. Gli autori, nel riassunto dello studio, non indicano quanto sia stata ampia la diminuzione né se abbia avuto effetti concreti sul rapporto. L’idea è un’altra: un’immagine già entrata nella routine può diventare un riferimento silenzioso. Quando sparisce, qualcosa nella percezione quotidiana può cambiare, anche senza una scelta pienamente consapevole.

La conclusione resta prudente: avere la foto del partner sul cellulare può riflettere una maggiore sicurezza affettiva, ma non è dimostrato che inserirla rafforzi da sola la coppia. Allo stesso modo, scegliere un paesaggio, il cane di casa o un personaggio di fantasia non permette diagnosi sentimentali. Il telefono racconta abitudini, preferenze, piccoli riti privati. Da solo, però, non basta a spiegare una relazione.