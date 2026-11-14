Gli scienziati potrebbero aver creato un dispositivo in grado di viaggiare nel tempo

Un ricercatore ha descritto un dispositivo quantistico che sembra mettere in discussione la direzione del tempo, con risultati potenzialmente sorprendenti per la fisica.

Il progetto di Tai Hyun Yoon, fisico alla Korea University, è stato presentato nel 2026 attraverso un preprint scientifico e ruota attorno a un qubit con caratteristiche insolite. La proposta si collega a idee recenti sulla sovrapposizione quantistica e su come si possa controllare l’evoluzione di un sistema. Tra le possibili applicazioni spunta il calcolo quantistico, anche se rimangono verifiche decisive da compiere.

Dalla freccia del tempo alla sovrapposizione: il principio del “time qubit”

Nella vita di tutti i giorni la freccia del tempo va in un verso solo: una tazza cade, si rompe, e non torna intera sul tavolo. Nella meccanica quantistica, però, le cose possono farsi molto meno intuitive. Alcune grandezze possono stare in sovrapposizione, cioè in una combinazione di stati diversi finché non vengono misurate.

Da qui nasce l’idea del “time qubit”, proposta in un preprint dal fisico Yakov Bloch della Tel Aviv University nel novembre 2025: un sistema quantistico che non “torna indietro nel tempo”, ma può comportarsi come se la sua evoluzione procedesse in due versi opposti. L’immagine più immediata, anche se non perfetta, è quella di un orologio con le lancette che girano insieme in senso orario e antiorario. Bloch aveva immaginato un test con una particella divisa in due percorsi e sottoposta a campi magnetici opposti. Al momento della ricomposizione dei percorsi, le figure di interferenza dovrebbero mostrare l’incontro tra le due evoluzioni.

Fotoni entangled e fase della luce: il meccanismo proposto da Tai Hyun Yoon

Yoon ha seguito un’altra strada, fondata sulla luce. Nel suo schema entrano in gioco due sorgenti cristalline in grado di produrre coppie di fotoni entangled, particelle unite da una correlazione quantistica che resta descrivibile anche quando vengono considerate separatamente. La tecnica citata nel lavoro è l’interferometria ENBS, sigla di entangled nonlinear biphoton source, già usata in esperimenti precedenti.

Il passaggio chiave riguarda la fase della luce, cioè la posizione dell’onda nel suo ciclo: spostarla di mezzo ciclo può cambiare il segno dell’interazione che regola il sistema. In termini più tecnici, si agisce su una parte dell’Hamiltoniana, la funzione matematica che descrive l’evoluzione nel tempo di uno stato quantistico. “Non si inverte il tempo”, spiega in sostanza Yoon nel preprint: si controlla il verso dell’evoluzione quantistica.

C’è poi un altro dettaglio importante: il laser. Se entrambe le sorgenti vengono illuminate con la stessa luce coerente, diventa più difficile stabilire quale cristallo abbia prodotto una certa coppia di fotoni. Questa informazione che manca permette alle due possibilità di combinarsi. Ed è proprio lì, in quella zona sottile, che il time qubit prende forma.

Promesse e limiti: perché non è una macchina del tempo ma può interessare il quantum computing

L’aspetto più interessante è che Yoon non sarebbe partito da una pagina bianca. Rileggendo dati di esperimenti condotti anche nel 2018, il ricercatore ha individuato comportamenti legati alla fase e fenomeni di interferenza compatibili con il quadro teorico che propone oggi.

Serve però molta cautela. Quegli esperimenti non erano stati pensati per dimostrare l’esistenza di un qubit temporale, e il lavoro è disponibile su arXiv senza revisione paritaria. Serviranno misure dedicate, controlli più rigorosi sugli stati quantistici e una verifica indipendente.

Se l’ipotesi reggerà, potrebbe avere ricadute nel quantum computing, soprattutto nella correzione degli errori e nei sistemi quantistici a dimensione più alta, i cosiddetti qudit. Yoon ipotizza anche legami con stati quantistici specializzati, utili a rendere più stabili alcune operazioni. In altre parole: non una macchina del tempo, ma forse uno strumento per costruire calcoli quantistici più solidi. Per ora resta una pista di ricerca, affascinante e ancora fragile. Ma abbastanza concreta da meritare attenzione.