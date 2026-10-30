Gli sconti di MediaWorld fino al 60% sono il vero regalo di Novembre

I ribassi dichiarati arrivano fino al 60% e puntano a chi vuole muoversi prima di novembre, tra regali da scegliere e dispositivi utili da mettere in lista. La selezione, rilanciata da Compradicción, comprende cinque prodotti: un aspirapolvere senza fili Koenic, un phon Cecotec, una macchina da caffè De’Longhi, un paio di cuffie Marshall e una Smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici.

La campagna di MediaMarkt arriva negli ultimi giorni di ottobre, quando molti negozi iniziano già a scaldare i motori in vista del Black Friday, previsto come sempre a fine novembre. Non siamo ancora nel pieno degli sconti, ma in una fase di anticipo: prezzi più bassi, disponibilità da controllare e confronto continuo con gli altri rivenditori online. In questo periodo, del resto, le cifre possono cambiare anche nel giro di poche ore.

Nel dettaglio, la selezione del 29 ottobre mette in fila cinque offerte principali. L’aspirapolvere verticale Koenic KVR passa da 89,99 a 59,99 euro. Il Cecotec DryGlam Nano Plasma Blue scende da 99,90 a 39,90 euro. La De’Longhi Magnifica Evo Next viene proposta a 499 euro invece di 619. Poi ci sono le Marshall Major IV, a 64,99 euro contro 79,99, e la Smart TV Samsung TQ65QN70HAUXXC, in vendita a 599 euro rispetto agli 859 indicati come prezzo precedente.

È una fotografia del momento, non una classifica definitiva delle migliori occasioni. Alcuni prezzi, secondo le rilevazioni riportate dalla piattaforma spagnola, sono in linea anche con altri negozi; altri mostrano scarti più evidenti. Per chi compra, la regola resta sempre la stessa: controllare disponibilità, spese di spedizione e condizioni di reso prima di chiudere l’ordine.

Casa e cura personale: Koenic e Cecotec sotto i 60 euro

Tra i prodotti più abbordabili c’è l’aspirapolvere verticale Koenic KVR 2200226, proposto da MediaMarkt a 59,99 euro. È un modello senza fili da 160 watt, con batteria da 22,2 V e 2.200 mAh, due livelli di potenza e la possibilità di trasformarsi in aspirapolvere portatile. Può tornare utile per pavimenti, divani, auto e pulizie rapide, quelle da fare senza tirare fuori l’aspirapolvere tradizionale.

Dispositivi tech e piccoli elettrodomestici in salotto mentre si confrontano offerte online, in tema con gli sconti anticipati del Black Friday.

Il prezzo di partenza indicato era 89,99 euro: il taglio è quindi di circa 30 euro. Non è un prodotto di fascia alta, e non viene presentato come tale. Può però avere senso per chi cerca un secondo apparecchio leggero, oppure una soluzione semplice per appartamenti piccoli. In casi del genere contano anche peso, accessori inclusi e autonomia effettiva: dati da verificare nella scheda tecnica prima dell’acquisto.

Sul fronte cura personale, il Cecotec DryGlam Nano Plasma Blue è in vendita a 39,90 euro, contro un prezzo precedente di 99,90 euro. Il phon ha una potenza di 1.600 watt, tre velocità, tre livelli di calore e funzione ad aria fredda. Include anche accessori per lisciare e modellare i capelli. Lo stesso prezzo, secondo il confronto riportato, compare anche da Carrefour ed El Corte Inglés: un dettaglio che ridimensiona l’idea di offerta esclusiva, ma conferma un prezzo al momento competitivo.

Caffè e audio: De’Longhi e Marshall alla prova dei prezzi

La proposta più cara della selezione è la De’Longhi Magnifica Evo Next ECAM 310.80.SB, macchina da caffè superautomatica venduta da MediaMarkt a 499 euro. Il prezzo precedente indicato è di 619 euro, ma il confronto con gli altri rivenditori aiuta a capire meglio il peso dello sconto. El Corte Inglés la segnala allo stesso prezzo, mentre Amazon viene indicata a 570,11 euro e PcComponentes a 638,25 euro. Il vantaggio, quindi, emerge soprattutto rispetto ad alcuni concorrenti online.

La macchina integra macinacaffè, sistema automatico per la schiuma di latte e pannello touch. Permette anche di salvare fino a tre profili utente, funzione comoda in una casa dove più persone preparano bevande diverse. Un cliente interessato, ha spiegato un addetto vendita in casi simili, “di solito guarda meno il design e più la comodità quotidiana”: pulizia, rapidità e varietà delle ricette fanno la differenza nel tempo.

Per l’audio, le Marshall Major IV scendono a 64,99 euro, rispetto ai 79,99 euro indicati in precedenza. Sono cuffie wireless sovraurali con Bluetooth 5.0, design pieghevole, peso di circa 165 grammi e autonomia dichiarata fino a 80 ore di riproduzione. Il confronto riportato vede prezzi più alti da Powerplanet, a 84,95 euro, e da PcComponentes, a 87 euro. Qui il margine appare più netto, almeno al momento della rilevazione.

Smart TV Samsung Neo QLED 65 pollici: prezzo e convenienza reale

L’offerta più vistosa, anche per valore assoluto dello sconto, riguarda la Samsung TQ65QN70HAUXXC, una Smart TV Neo QLED da 65 pollici proposta da MediaMarkt a 599 euro. Il prezzo precedente indicato è di 859 euro, mentre El Corte Inglés la segnala a 649 euro. Cinquanta euro di differenza, in questa fascia, non sono pochi. Allo stesso tempo, su televisori di grandi dimensioni contano parecchio anche garanzia, consegna e gestione di eventuali resi.

Il modello offre risoluzione UHD 4K, processore NQ4 AI Gen1, sistema operativo Tizen, connettività Bluetooth 5.3 e frequenza fino a 120 Hz, un dato interessante per chi usa la TV anche con console di nuova generazione. Il pannello Neo QLED la colloca un gradino sopra i televisori LED di base, pur senza portarla nella fascia più alta della gamma Samsung.

La convenienza, insomma, dipende dall’uso. Per chi cerca una TV grande per salotto, film, serie e gaming, i 599 euro sono un prezzo da tenere d’occhio. Chi invece non ha fretta potrebbe aspettare novembre e le nuove promozioni del Black Friday. Solo allora si capirà se questo anticipo di MediaMarkt sarà stato una delle occasioni migliori o soltanto il primo assaggio della stagione degli sconti.