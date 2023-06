Gli SFIZIOSI di Amazon: 10 prodotti da SCOPRIRE prima che vadano esauriti

Amazon è attualmente il più grande sito di e-commerce al mondo, con una vasta gamma di prodotti disponibili per l’acquisto online. Tuttavia, ci sono molti prodotti interessanti o curiosi che potresti non trovare facilmente tra le pagine principali del sito. Ecco una selezione.

Portachiavi con sistema anti-smarrimento Wireless

Passiamo sempre più tempo in giro, per lavoro, studio o per cercare un minimo di relax dal tran tran quotidiano, magari facendo una bella passeggiata. Ma proprio per questo, più stiamo in giro, più aumentiamo il rischio di dimenticare o perdere qualcosa a cui siamo particolarmente legati, dallo zainetto alla borsa, dallo smartphone alle chiavi di casa. Per fortuna che anche qui la tecnologia ci viene incontro e con gadget come questo key finder ci permette in poco tempo di ritrovare quanto abbiamo smarrito. Costa solo 3 Euro con le spedizioni gratuite.

Luce a LED per la tazza del WC

Iniziamo con un prodotto davvero insolito, ovverosia una luce a led per la tazza del water, per tutti coloro che vogliono fare la cacca o la pipì con un tocco d’atmosfera particolare. In parole povere, si tratta di un sistema che illumina il gabinetto con una luce che può assumere diversi colori a seconda dei gusti. Di fatto, un faro nelle notti buie: dopo non avrete scuse per non centrare in pieno la tazza.

Questo comodissimo accessorio ti permetterà di leggere memorie esterne (SD e microSD) praticamente con qualsiasi periferica. Che si tratti di PC, smartphone o tablet: non ci saranno problemi grazie alla doppia uscita USB C e USB A. Versatile e super comodo, a questo prezzo è un regalo! Accaparratelo a 8,50€ appena.

Kitchen Mama, apribottiglie multifunzione

Questo è un aggeggio incredibile, fondamentale per chi viaggia. E’ multifunzionale e apre bottiglie con tappi a corona, a vite, lattine per bevande, contenitori con linguette, le scatole di alluminio e rompe perfino il sigillo sottovuoto sui barattoli. Tutto senza il minimo sforzo e con una spesa esigua.

Custodia porta cavi, lettore di schede e powerbank

Questo gadget sembra all’apparenza uguale a un altro che vi abbiamo già presentato: ti permette di tenere sempre ordinati tutti i tuoi cavi, le sue microSD e gli adattatori, e di portarli comodamente sempre con te, ma in più include una piccola lampadina al LED, un lettore di schede e ti fa perfino da powerbank senza fili, per ricaricare ciò che vuoi. Geniale, no?

Micro PC scanner per la diagnosi dell’auto

Questo piccolo quanto eccellente scanner per lettore per la diagnosi dell’auto è davvero una potenza. Compatibile con iOS, Android, Windows e Linux, è estremamente utile per chiunque possieda un auto per diagnosticare eventuali malfunzionamenti nella vettura, come per esempio nei sensori di luce o nel quadro comandi. Funziona con tutti i veicoli OBD2 (1996 in poi negli Stati Uniti) e veicoli EOBD (auto a benzina 2001 in poi) e diesel del 2003/2004 in poi in Europa.

Portachiavi Cubo 8 in 1

Questo gadget è una soluzione mobile all-in-1 pazzesca, perché nonostante le dimensioni ridotte e compatte tali da farlo stare tra due dita, non è solo un portachiavi ma può essere alla bisogna un caricabatterie, lettore di schede, torcia e molto altro. Una soluzione geniale da portarsi sempre dietro in qualsiasi circostanza. Include addirittura un cavo micro USB e Lightning certificato MFI. Il tutto a soli 26€. Pazzesco, no?

Blocco cassetto con impronte digitali

Questo incredibile gadget funge da serratura elettronica per porte dell’armadietto o cassetti. Si monta in un attimo e successivamente, per sbloccare un cassetto chiuso non sono necessarie carte, chiavi, APP o connessioni bluetooth extra. Bastano le tue impronte digitali. La linguetta di blocco si aprirà automaticamente dopo lo sblocco per un periodo di tempo per evitare che tu dimentichi di bloccare.

Slime detergente multifunzionale

Immaginate una sorta di slime che opportunamente utilizzato vi permette di tenere super pulita la vostra tastiera o i punti più delicati della vostra automobile, raccogliendo tutto lo sporco e la polvere che si deposita negli angoli più remoti. Fatelo e avrete idealmente pensato a questo incredibile gel detergente che vi segnaliamo oggi, e che potete avere con solo 6€ di spesa e le spedizioni gratuite via Prime. Un prodotto “particolare” ma multifunzionale e utile che viene utilizzato anche in alcuni luoghi della casa o dell’ufficio.

Modem da viaggio

smartphone come hotspot. Ma la cosa non sempre funziona a dovere e anzi alla lunga si finisce per rinunciare alla Rete in quanto la connessione può risultare poco stabile o lenta, e così via. Per fortuna però esistono dispositivi come questo incredibile mini router portatile wireless che oggi compri su Amazon a un prezzo super conveniente: appena 30 euro. Le spedizioni sono gratuite. Quando ci si trova fuori casa per lungo tempo, sia per vacanza o per viaggi di lavoro, per collegarci a Internet tendiamo a utilizzare lo. Ma la cosa non sempre funziona a dovere e anzi alla lunga si finisce per rinunciare alla Rete in quanto la connessione può risultare poco stabile o lenta, e così via. Per fortuna però esistono dispositivi come questo incredibile mini router portatile wireless che oggi compri sua un prezzo super conveniente:. Le spedizioni sono gratuite. Compralo su Amazon a 30€

