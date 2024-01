Gli spettacolari auricolari OnePlus Buds Pro 2 a questo prezzo non li trovi PIU': scopri l'OFFERTA!

OnePlus Buds Pro 2 sono Auricolari wireless con fino a 39 ore di durata della batteria, cancellazione adattiva intelligente del rumore e un audio letteralmente spaziale, colore nero. Oggi puoi prenderli a soli 137 euro grazie allo sconto del 23%!

Caratteristiche prodotto

I Dual Drivers MelodyBoost, creati in collaborazione con Dynaudio, offrono un’esperienza di ascolto premium su misura per gli audiofili, con voci nitide e bassi più profondi e dinamici. OnePlus Audio ID 2.0 crea un profilo audio personalizzato con un suono naturale migliorato, su misura per le tue orecchie con una scansione dell’orecchio e un test di ascolto rapidi e semplici. Spatial Audio e la tecnologia Dolby Head Tracking ricalibrano l’audio mentre ti muovi per ottenere un suono cinematografico. E con Dolby Atmos ottieni un campo più ampio di suoni chiari e naturali e voci incontaminate.

Tre modalità di cancellazione del rumore (Faint, Smart ed Extreme) che vanno da 25 dB a 48 dB. La modalità di cancellazione del rumore «intelligente» consente una cancellazione del rumore intelligente e dinamica che si regola automaticamente, compensando i suoni ambientali nell’ambiente circostante. Resistenza all’acqua IP55 per gli auricolari e IPX4 per la custodia, per garantire che l’esperienza di ascolto non venga compromessa. Ricarica rapida: 10 minuti per 10 ore. Buds Pro 2 supporta la ricarica wireless certificata Qi e offre fino a 39 ore di riproduzione.

