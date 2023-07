Gli SVENDUTI di Amazon: le offerte ASSURDE di questa settimana

Pronti a fare nuovi affari su Amazon approfittando delle migliori offerte della settimana appena trascorsa sui prodotti più importanti? È il momento perfetto per acquistare quegli articoli che avete desiderato da tempo, ma a un prezzo ridotto. Potete risparmiare notevolmente su prodotti di alta qualità senza dover compromettere la qualità o la convenienza. Tutti i prodotti godono di spedizioni veloci e gratuite garantite dai servizi Prime. Guardate anche voi.

Le offerte top di questa settimana su Amazon

Non perdete l’opportunità di fare acquisti intelligenti e risparmiare durante il weekend. Approfittate delle migliori offerte su Amazon e fate i vostri acquisti in modo conveniente e soddisfacente. Che aspettate? Iniziate a esplorare le offerte del weekend su Amazon e godetevi lo shopping online nel comfort della vostra casa.

Tastiera Logitech K380

Se cerchi una tastiera Wireless compatta e leggera, ma estremamente performante, fatti furbo e corri su Amazon per assicurarti questa elegante Logitech K380 di colore grigio. Con appena 39€ te la porti a casa subito, con le spedizioni super veloci e gratuite offerte da Amazon. Goditi la praticità della digitazione su computer desktop ‎anche con cellulare e tablet. Compatibile con Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS e ‎AppleTV.

iPhone 14 5G, 128GB (PRODUCT) RED)

L’iPhone 14 (PRODUCT) RED torna in offerta su Amazon. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 829€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple, con le spese di spedizione incluse. Caratterizzato da un design molto curato e sofisticato, l’iPhone 14 vanta tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie legate alla sicurezza, soprattutto dei propri dati.

Caricatore doppio USB

Il momento di fare un colpaccio su Amazon è adesso, con questo caricatore da 30W in sconto del 70%. Perfetto per smartphone, ma anche PC, tablet e non solo, ad appena 14€ è un vero e proprio regalo. Spunta il coupon in pagina del 10% e completa rapidamente l’ordine per approfittare anche dell’ulteriore sconto di base del 50%. Si tratta di un’offerta a tempo limitatissimo, con le spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

Lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite resta uno dei wearable più desiderati del momento, e Amazon continua così a venire incontro alle richieste del pubblico proponendolo in offerta. In questo modo, grazie alla promozione in corso, anche tu puoi entrare a far parte della famiglia di dispositivi Xiaomi assicurandoti questo vero e proprio gioiellino nella sua colorazione blu. Vai dunque su Amazon seguendo questo link e chiudi l’acquisto a soli 54 euro, con le spedizioni rapide e gratuite di Prime.

Samsung Galaxy Tab A7

Il Samsung Galaxy Tab A7 è una presenza ormai fissa di questo spazio. Caratterizzato da proporzioni simmetriche, vanta un display ampio e dinamico da 10,4″ e quattro altoparlanti che regalano un potente audio surround Dolby Atmos, per dare vita ai contenuti proprio come al cinema. Il tutto a un prezzo super accessibile, visto che oggi puoi farlo tuo a soli 148€ anziché a 239,90€.

Hard disk Western Digital da 2TB

Errore di prezzo per questo hard disk? Chi lo sa: di certo questo super performante disco rigido esterno portatile da 2TB di WD lo trovi al momento quasi a meno di metà prezzo su Amazon seguendo questo link. Con appena 69€, infatti, è a casa tua, con le spedizioni rapide e gratuite. Risparmi ben 60€ circa (-41%) e hai perfino le spese di spedizione incluse nel prezzo.

OPPO Enco Buds2

Se cerchi la migliore qualità del suono in un paio di auricolari Bluetooth, allora sei capitato nel posto giusto. Queste eccellenti OPPO Enco Buds2 fanno infatti proprio al caso tuo, visto che parliamo di un prodotto top ma al contempo accessibile, a maggior ragione oggi che sono disponibili a soli 19 euro su Amazon, ovverosia con 30,00€ (60%) di sconto. Una mega occasione, dunque, per accaparrarsi questi gioiellini con una spesa irrisoria e le spedizioni gratuite via Prime.

Tablet 10” HAPPYBE

I tablet sono ormai diventati una presenza stabile nelle famiglie italiane, visto che sono utili per studiare e lavorare e comodissimi per godersi cinema, spettacoli in streaming e letture rilassanti. Ecco perché tutti ne vogliano almeno uno. L’occasionissima per te per avere un tablet super performante ma estremamente economico si presenta oggi su Amazon con una mega offerta che te lo fa prendere a soli 74€. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Auricolari Bluetooth 5.2

Questi auricolari sono davvero ben costruiti: solidi ma allo stesso tempo morbidi, sono perfetti da indossare anche per lungo tempo. I materiali super morbidi si adattano alla forma naturale del tuo orecchio per una vestibilità personalizzata. Godono inoltre di doppia tecnologia di riduzione del rumore per migliorare la velocità di trasmissione, garantire una distanza di 15 metri, bassi stereo ad alta definizione e alti cristallini.

Samsung Galaxy Watch4 (40mm)

Ancora un’occasione su Amazon per acquistare il Samsung Galaxy Watch4 di colore nero da 40mm a un prezzo bassissimo, stavolta con il 52% di sconto. Puoi infatti farlo tuo sfruttando questo super sconto a soli 129€, anziché al prezzo di listino di 269€. Spese di spedizioni veloci e gratuite. Solo così potrai mettere le mani su questo iconico smartwatch che grazie al nuovo sensore Samsung BioActive rileva la composizione del tuo corpo in tempo reale e ti informa man mano che gestisci i tuoi obiettivi di salute.

AirPods 2

Per ascoltare musica, guardare film o seguire lezioni online, le cuffie offrono un’esperienza di utilizzo libera e confortevole. I bassi sono potenti, gli alti sono morbidi e flessibili e risaltano gli strumenti melodiosi; anche i medi sono vivaci, le voci sono piene e trasparenti e ogni suono chiaro e nitido. Gli eccellenti Apple AirPods, con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), sono i questo momento preciso in offerta su Amazon a soli 125€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.