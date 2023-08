Gli SVITATI Amazon: SOLO prodotti tech PAZZESCHI con sconti da URLO

Pronti a fare nuovi affari su Amazon approfittando delle migliori offerte della settimana sui prodotti più importanti? Ecco la nostra selezione degli sconti più interessanti di questi giorni, validi ancora oggi: solo prodotti tech di un certo livello o comunque molto richiesti dal pubblico. Dei veri e propri affari, a maggior ragione considerando che godono di spedizioni veloci e gratuite garantite dai servizi Prime. Guardate anche voi.

SSD Crucial 2TB

Se hai bisogno di tanto spazio sul tuo PC o se vuoi ridare vita al tuo vecchio netbook lentissimo, oggi puoi fare un vero e proprio affarone su Amazon acquistando questo eccezionale SSD Crucial da 2TB, scontato del 56% e al costo di sole 92€ anziché a 223,99€. Proprio così, un ultra rapido e moderno hard disk di nuova generazione a un prezzo incredibilmente basso, in grado di far diventare una scheggia perfino i computer più datati.

SSD Kingston A400 da 240GB

L’unità Kingston A400 SSD da 240GB è un’unità a stato solido che ti offre non solo un notevole spazio di archiviazione, ma anche prestazioni super. Unisce infatti il backup mediante selezione e trascinamento a una leggera portabilità. Il risultato? Fino a 240GB di spazio di memorizzazione extra per il computer in una soluzione compatta, ideale per una vita in movimento. Averne uno nel proprio computer è un indubbio vantaggio in termini di velocità. Se poi lo puoi compare con appena 19€ incluse le spese di spedizione gratuite via Amazon, allora sì che il vantaggio diventa doppio.

Videocamera interna di sicurezza

Interessante anche questa pratica e utile videocamera di sicurezza con sensore 2K motorizzato? E’ in grado di ruotare a 360 gradi, permettendoti di avere sotto controllo l’intero ambiente. Non mancano poi la visione notturna, il rilevamento dei movimenti e l’audio bidirezionale, oltre alla gestione diretta da smartphone. Col coupon con lo sconto del 20% da spuntare in pagina la prendi a 27€.

Tastiera Logitech MX Keys

La tastiera Logitech MX Keys è una delle migliori sul mercato e per questa estremamente ricercata. Fluida, Naturale, Precisa, ti garantisce una digitazione perfetta con PerfectStroke, tasti concavi si adattano ‎alla forma delle dita e i bordi arrotondati dal feedback soddisfacente ovunque vengono toccati. Costa 82€ col coupon del 39%.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Design sobrio e suono ECCEZIONALE: se da tempo sogni a occhi aperti un bel paio di auricolari Redmi Buds 3 Lite di Xiaomi, oggi hai l’occasione che stavi aspettando. Su Amazon, infatti, li trovi con un’OFFERTA veloce a soli 18€, con un risparmio quindi del 39% e le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Ma devi fare in fretta, perché la promo scade a breve.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Dotato di un display da 8,7″ il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un tablet Android la cui cornice ridotta al minimo e la confortevole forma compatta lo rendono il compagno ideale per tenerti compagnia ovunque tu vada, adatto a essere tenuto in mano per ore. Galaxy Tab A7 Lite si integra perfettamente con l’ecosistema di dispositivi Galaxy, dal telefono agli auricolari, configurandosi perciò come la scelta ideale per quanti desiderano avere dispositivi sempre connessi tra di loro, avendo la possibilità di passare dall’uno all’altro in maniera fluida, facile e veloce. Oggi può essere tuo scontato a soli 109€, spedizioni incluse.

AirPods PRO 2, con custodia di ricarica

Per ascoltare musica, guardare film o seguire lezioni online, le cuffie offrono un’esperienza di utilizzo libera e confortevole. I bassi sono potenti, gli alti sono morbidi e flessibili e risaltano gli strumenti melodiosi; anche i medi sono vivaci, le voci sono piene e trasparenti e ogni suono chiaro e nitido. Gli eccellenti Apple AirPods, con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), sono i questo momento preciso in offerta su Amazon a soli 109€.

Samsung Galaxy Tab A7

Il Samsung Galaxy Tab A7 è un tablet fortemente orientato per l’entertainment. E a osservarlo bene è davvero così: caratterizzato da proporzioni simmetriche, vanta un display ampio e dinamico da 10,4″ e quattro altoparlanti che regalano un potente audio surround Dolby Atmos, per dare vita ai contenuti proprio come al cinema. Il tutto a un prezzo super accessibile, visto che oggi puoi farlo tuo a soli 149€ anziché a 239,90€, grazie allo sconto importante di Amazon, con le spedizioni sicure e gratuite garantite da Prime.

OPPO Enco Buds2

Se cerchi la migliore qualità del suono in un paio di auricolari Bluetooth, allora sei capitato nel posto giusto. Queste eccellenti OPPO Enco Buds2 fanno infatti proprio al caso tuo, visto che parliamo di un prodotto top ma al contempo accessibile, a maggior ragione oggi che sono disponibili a soli 19 euro su Amazon, ovverosia con 30,00€ (60%) di sconto. Una mega occasione, dunque, per accaparrarsi questi gioiellini con una spesa irrisoria e le spedizioni gratuite via Prime.

Cavo USB Type-C INIU

Il cavo USB Type-C INIU è un accessorio indispensabile per la ricarica rapida e la trasmissione dati veloce. Con una potenza di uscita fino a 3,1A e la compatibilità con la tecnologia di ricarica rapida QC 3.0, puoi ricaricare i tuoi dispositivi in modo efficiente e veloce. Compralo su Amazon a 14€ in una confezione da tre, ciascuna di lunghezza diversa, con lo sconto doppio derivante dal taglio del prezzo base più del 40% in pagina che si attiva in automatico.

