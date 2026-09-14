Gmail, stop agli account all'improvviso: cosa sta accadendo

La novità, indicata nella documentazione ufficiale, nasce dalla volontà di rendere la piattaforma più semplice da gestire e di tagliare funzioni considerate ormai poco sostenibili. Per chi ha usato Gmail per anni come unico punto di accesso alla posta, però, il cambio non sarà solo tecnico. Toccherà abitudini, lavoro quotidiano e rapporti con clienti e contatti professionali.

La scadenza fissata da Google è gennaio 2027. Da quel momento la funzione “Invia come” non sarà più disponibile per gli indirizzi di posta di terze parti configurati dentro Gmail. Fino a oggi, chi aveva un account esterno poteva scrivere una mail da Gmail scegliendo come mittente un indirizzo non Google. Un modo semplice per tenere separati, almeno in apparenza, indirizzo personale, lavoro e altri recapiti.

Il cambiamento riguarderà sia Gmail web sia le app per Android e iOS, usate ogni giorno da chi controlla più caselle dal telefono. Google spiega che la decisione rientra nel piano per mantenere Gmail “sicuro, intelligente e semplice da utilizzare”, riducendo le funzioni che richiedono manutenzione tecnica rispetto all’uso reale. Una motivazione essenziale, che però non elimina i problemi pratici per molti utenti.

Non sparirà solo “Invia come”. Google ha confermato anche lo stop a Gmailify, il sistema che permetteva di applicare agli account esterni alcune funzioni tipiche di Gmail, come il filtro antispam e l’organizzazione automatica dei messaggi. Verrà dismesso anche il recupero della posta tramite protocollo POP dalla versione web di Gmail: una funzione meno in vista, ma ancora usata da chi aveva riunito vecchie caselle in un solo posto.

Yahoo, Outlook e domini personalizzati: cosa non si potrà più fare

Dal 2027 non si potrà più aprire Gmail, scrivere una nuova email e scegliere come mittente un indirizzo Yahoo, Outlook o collegato a un dominio personalizzato. È il punto più delicato della modifica. La ricezione della posta esterna potrà continuare in alcune forme, ma l’invio con quella stessa identità, dentro Gmail, non sarà più possibile. Il messaggio potrà arrivare. La risposta, però, non partirà più con lo stesso indirizzo.

Postazione di lavoro con laptop e smartphone per gestire più caselle email, tema dei cambiamenti annunciati per il 2027.

Un caso concreto: chi riceve su Gmail le email dirette a “info@nomeazienda.it” non potrà più rispondere da Gmail usando quel mittente, a meno di passare ad altri strumenti. La risposta partirebbe dall’indirizzo Gmail personale, con possibili ricadute sulla riconoscibilità del contatto e sulla gestione dei rapporti di lavoro. Nelle comunicazioni professionali, non è un dettaglio da poco.

Resteranno invece attivi gli alias tra account Gmail, quindi le configurazioni interne al mondo Google non subiranno lo stesso trattamento. Continueranno anche le funzioni Send as per gli utenti Google Workspace, secondo quanto indicato dalla società. La differenza è chiara: chi usa Gmail gratis con account esterni sarà coinvolto, mentre chi lavora con soluzioni aziendali Google avrà più possibilità di movimento.

Professionisti e piccoli imprenditori, i più colpiti dal cambio

A sentire di più il cambiamento saranno professionisti, freelance e piccoli imprenditori che negli anni hanno trasformato Gmail nella propria scrivania digitale, spesso senza usare un vero programma di posta. Avvocati, consulenti, artigiani, negozi online: per molti la comodità era tutta lì, ricevere e rispondere da un solo posto, scegliendo però indirizzi diversi a seconda del caso. Una soluzione pratica, ordinata, diventata routine.

Online la decisione ha già acceso reazioni diverse. C’è chi la vede come un passo verso una piattaforma più semplice da mantenere. Altri, invece, la leggono come una spinta verso servizi a pagamento o strumenti più professionali. “Usavo Gmail per tutto, ora dovrò rimettere mano a dieci anni di configurazioni”, ha scritto un utente in un forum tecnico. Una frase che riassume bene il disagio di chi aveva costruito il proprio lavoro attorno a quella funzione.

Il nodo non è solo tecnico. C’è anche una questione di immagine: rispondere a un cliente da un indirizzo personale @gmail.com invece che da un dominio aziendale può sembrare meno ordinato, a volte meno affidabile. Per chi lavora da solo, senza un reparto informatico o consulenti dedicati, il passaggio richiederà tempo, controlli e qualche prova sul campo.

Le alternative: provider esterni, client desktop e Google Workspace

La prima strada sarà tornare a usare direttamente il provider email del proprio dominio o dell’account esterno, entrando nella webmail ufficiale di Yahoo, Outlook o del servizio collegato al dominio. È la soluzione più immediata, anche se meno comoda per chi aveva riunito tutto in Gmail. Vuol dire cambiare abitudini, aprire più schede, controllare più interfacce.

Un’altra possibilità è usare client desktop come Thunderbird o Microsoft Outlook, che permettono di configurare più caselle e inviare messaggi con il mittente corretto. Per chi passa molte ore al computer può essere la scelta più lineare: la posta resta in un unico ambiente, senza dipendere dalle funzioni che Gmail eliminerà. Serve però una configurazione fatta bene, soprattutto per IMAP, SMTP e sicurezza dell’account.

Resta poi Google Workspace, pensato per aziende, professionisti e organizzazioni che vogliono continuare a usare gli strumenti Google con domini personalizzati e funzioni più complete. Non è gratuito, e questo sarà uno dei punti più discussi. La scadenza di gennaio 2027, in ogni caso, lascia ancora tempo per decidere: restare nel mondo Google pagando, passare a un client esterno o tornare al servizio originario della propria casella.