Go Air Tones, il prezzo di questi auricolari colorati è stracciato: offerta incredibile

JLab Go Air Tones sono degli auricolari Bluetooth dal design particolare che si presta perfettamente per le dimensioni delle orecchie più piccole. Inoltre sono caratterizzati da un sistema di gestione del suono personalizzabile EQ3 e da una particolare cura per i colori. Sono infatti disponibili in ben sette tonalità, coprendo un mix di tonalità calde, neutre e fredde. Su Amazon li trovi a soli 19€ con le spedizioni gratuite garantite dai servizi Prime. Scegli il colore che preferisci e chiudi l’affare: a

JLab Go Air Tones: colore e qualità

Come accennato prima, le cuffie in ear bluetooth Go Air Tones sono più piccole rispetto ai Go Air e a molti altri auricolari in commercio, per l’esattezza del 20%. Questo si traduce in un profilo più sottile, ottimo per le forme di orecchie più piccole.

Leggeri e con un case di ricarica compatto che entrerà in qualsiasi borsa o tasca della giacca per poterlo sempre portare comodamente in viaggio con te, gli auricolari si accendono e si collegano automaticamente. Basta tirarli fuori dalla loro custodia di ricarica USB per una connessione ininterrotta e senza problemi.

Per il resto sono facilmente controllabili con un tocco o due sulla parte esterna (anche per rispondere alle telefonate) e pienamente compatibili con assistenti volali quali Siri, Google Assistant e altri.

Infine sono dotati di una batteria di lunga durata, così da avere garantite 8 ore di riproduzione per ogni auricolare e più di 24 ore extra grazie alla custodia di ricarica, per un totale di oltre 32 ore di riproduzione. Allora, approfitta dell’offerta di oggi e falli tuoi: su Amazon li trovi a soli 19€ con le spedizioni gratuite garantite dai servizi Prime.

