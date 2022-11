God of War: Ragnarok per PlayStation 5 è già in OFFERTA!

Probabilmente conquisterà il titolo di “Gioco dell’anno” visto il successo ottenuto in questi primi giorni di disponibilità sia in termini di vendite che di critica. God of War: Ragnarok è ora giocabile su PlayStation 5 (ma anche su PS4) e soprattutto – in queste ore – è già acquistabile a prezzo scontato su Amazon. Sul videogioco con Kratos e figlio lo sconto è del 14% e porta il prezzo finale a 69,99 euro. Davvero niente male.

God of War: Ragnarok

Sviluppato da Santa Monica Studio, è il sequel dell’amato God of War del 2018. I protagonisti sono, ovviamente, ancora Kratos e suo figlio Atreus, pronti a fronteggiare senza alcuna paura ogni tipo di minaccia. Non mancherà tuttavia anche un po’ di “tranquillità” e “pace”, grazie a panorami mitici da godersi ad una qualità pazzesca grazie all’hardware di PlayStation 5.

Il Fimbulwinter si fa già sentire. Kratos e Atreus devono esplorare ognuno dei nove regni alla ricerca di risposte, mentre le milizie di Asgard si preparano a un’annunciata battaglia che segnerà la fine del mondo.‎ Nel loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitici e affronteranno temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri. La minaccia del Ragnarök si avvicina sempre di più. Kratos e Atreus devono scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni.

Ragnarok prende quanto di ottimo fatto in precedenza e lo migliora. Sembrava impossibile, e invece è proprio così. Santa Monica Studio ha realizzato un videogioco clamoroso, con un sistema di gioco immersivo, una trama coinvolgente e un comparto grafico da lasciare praticamente tutti a bocca aperta, anche i più scettici.

God of War: Ragnarok è ad oggi una esclusiva per PlayStation 5 e PlayStation 4. In futuro potrebbe sbarcare anche su PC Windows (come il primo capitolo), ma per il momento bisogna avere in salotto una delle due console di Sony per potersi lanciare in un’avventura… mitica!

