God of War: Ragnarok: prenotalo ORA col 15% di sconto su eBay prima che vada esaurito

Oggi hai la grande occasione di recuperare God of War: Ragnarok, uno dei più grandi giochi di tutti i tempi. Un capolavoro assoluto per PlayStation 5 che ora puoi fare tuo ad appena 64€, con le spese di spedizioni gratuite. God of War: Ragnarok è la nuova avventura dei Santa Monica Studios dedicata a popolare personaggio di Kratos. Esplora pericolose e straordinarie ambientazioni, affronta una grande varietà di creature nemiche, mostri e dèi norreni, e accompagna Kratos e Atreus in un gioco mozzafiato.

God of War: Ragnarok, la nuova avventura di Kratos

Questo non è un videogame, è un’esperienza indescrivibile, un ‘esplosione di emozioni che si dipanano pian piano attraverso l’avventura e gli eventi che si susseguono. Kratos e Atreus devono esplorare ognuno dei nove regni alla ricerca di risposte, mentre le milizie di Asgard si preparano a un’annunciata battaglia che segnerà la fine del mondo.‎ Nel loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitici e affronteranno temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri. La minaccia del Ragnarök si avvicina sempre di più. Kratos e Atreus devono scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni.

Oltre a una miriade di nuove abilità sia per Kratos che per Atreus, fanno ritorno il Leviatano, le Lame del caos e lo Scudo del guardiano. Le letali abilità spartane di Kratos saranno messe a dura prova come non mai nell’affrontare dèi e mostri dei Nove regni cercando di proteggere la sua famiglia. Il feedback aptico del controller wireless DualSense caratterizza diversamente ogni singola arma. Persino gli scenari rinascono a nuova vita, trasmettendo le sensazioni della pioggia che cade, dei passi sulla neve e molto altro ancora.

Progettato per sfruttare la tecnologia audio 3D Tempest della console PS5, il nuovo motore audio potenziato garantisce paesaggi sonori dettagliati, esplosioni dirompenti e un livello di immersività senza precedenti, usando auricolari stereo compatibili (analogici o USB) o gli altoparlanti. Cosa aspetti? In questo preciso momento hai la grande occasione di prenotare God of War: Ragnarok, un capolavoro assoluto che arriva su PlayStation 5 nella sua edizione rimasterizzata ad appena 64€, con le spese di spedizioni veloci e gratuite. Risparmierai così il 15% sul prezzo originale di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.