GODITI AL MASSIMO la tua musica con gli Auricolari OPPO in offerta SCHOCK

È ora di immergerti nella tua musica preferita come mai prima d’ora con gli Auricolari True Wireless OPPO Enco Air3! Oggi questi gioiellini sono disponibili su Amazon a soli 39 euro con uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Auricolari True Wireless OPPO Enco Air3: caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo

Gli Auricolari True Wireless OPPO Enco Air3 si contraddistinguono per un driver dinamico in titanio da 13.4 mm che offre un audio cristallino e dettagliato in qualsiasi momento della giornata.

Una delle caratteristiche di spicco di questo modello di cuffie è sicuramente la funzionalità di riduzione del rumore in chiamata AI che permette di tracciare intelligentemente la voce umana, ed eliminare i rumori di sottofondo. Questo vuol che le tue telefonate saranno sempre super cristalline e vivide ovunque tu sia, anche nei posti più affollati.

Allo stesso tempo l’autonomia è davvero elevatissima grazie ad una batteria potente da 27mAh che raggiunge i 300mAh con la custodia di ricarica. Per quanto riguarda la ricarica, basteranno pochissimi minuti per avere l’energia giusta ed ascoltare ore e ore di musica.

La connettività non è da meno grazie al Bluetooth 5.3 bineurale a bassa latenza che garantisce un’associazione velocissima tra le cuffie e il tuo smartphone, oltre ad una riproduzione musicale senza nessun ritardo o interferenza.

