Goditi i tuoi film AL MEGLIO con la Smart TV Hisense da 40" a PREZZO BOMBA

Oggi puoi farti un regalo e traformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica con la Smart TV Hisense da 40″ Full HD 40A4N! Al momento è disponibile su Amazon a soli 239 euro con uno sconto conveniente del 17%.

La spedizione è gratuita ed è anche possibile effettuare il pagamento in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cogli l’occasione al volo, la promozione potrebbe scadere da un momento all’altro!

Smart TV Hisense da 40″ Full HD 40A4N: tutte le specifiche tecniche

La Smart TV Hisense da 40″ Full HD 40A4N è un gioiellino che cambierà il modo di goderti film e serie di ogni genere.

Si caratterizza per la risoluzione Full HD delle immagini così da rendere ogni contenuto davvero dettagliato e realistico. In questo modo ti sentirai davvero al centro dell’azione per vivere tutto come se fossi presente in prima persona. Tra l’altro il dispositivo assicura una gamma cromatica ampia, un bilanciamento dei bianchi accurato e una nitidezza dei dettagli mai vista prima.

L’estetica non è da meno in quanto la tv si contraddistingue per un design moderno ed elegante, con cornici sottili su tre lati che massimizzano lo spazio di visione. Per questo motivo può essere collocata in qualsiasi angolo della camera e si adatta a tutte le tipologie di arredamento.

Per finire, dispone anche della modalità Game Mode perfetta per i gamer in quanto ottimizza le sessioni di gioco, riduce al minimo l’input lag e migliora la fluidità delle immagini.

Oggi la Smart TV Hisense da 40″ Full HD 40A4N è disponibile su Amazon a soli 239 euro con uno sconto conveniente del 17%. La spedizione è gratuita ed è anche possibile effettuare il pagamento in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cogli l’occasione al volo, la promozione potrebbe scadere da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.