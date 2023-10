Goditi la musica con gli AURICOLARI JABRA ELITE in offerta

Spesso e volentieri quando ci ritroviamo fuori per lavoro o per impegni universitari, sentiamo il bisogno di staccare la spina per un attimo ascoltando della buona musica o guardando alcune delle nostre serie TV e film preferiti sulle principali piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato. Alla luce di questa necessità Amazon ha dunque ben pensato di proporti gli auricolari Jabra Elite 7 Pro in offerta al sensazionale prezzo di soli 134 euro, con un ottimo sconto del 33% rispetto al prezzo di listino originariamente proposto dalla compagnia produttrice.

Auricolari Jabra Elite: la potenza nelle tue orecchie

Tra i punti di forza di questo dispositivo troviamo sicuramente il miglioramento delle chiamate grazie alla nuovissima tecnologia Jabra MultiSensor Voice, che ti permette di avere conversazioni molto più nitide e chiare rispetto ai modelli precedenti. Per non parlare della cancellazione attiva del rumore, che ti permette di isolarti completamente dall’ambiente che ti circonda, soprattutto nel caso in cui tu sia all’interno di un contesto particolarmente rumoroso, come possono essere per esempio le stazioni dei treni o le strade del centro.

Grazie alla tecnologia HearThrough hai poi la possibilità di ascoltare l’ambiente circostante mentre sei in chiamata, e questo ti permette di camminare in totale tranquillità e sicurezza.

Eccezionale poi è l’autonomia di questi auricolari: con una sola ricarica, grazie anche alla presenza della custodia incorporata, ti permettono fino a 30 ore di riproduzione totale, permettendoti così di non ricaricarle anche per più giornate consecutive.

Molto apprezzata poi la compatibilità con gran parte degli assistenti vocali presenti sul mercato, come ad esempio Google Assistant e Amazon Alexa, con il quale riuscirai ad impartire comandi vocali. Nel caso in cui tu voglia collegare due dispositivi in contemporanea puoi farlo senza problemi, grazie alla tecnologia Bluetooth Multipoint, che consente di passare la riproduzione audio da un dispositivo all’altro.

Insomma, a poco più di 130 euro hai la possibilità di portarti a casa un paio di cuffiette eccezionali, che possono ben adattarsi ad ogni tua esigenza o necessità, che sia per la musica o per i film in streaming: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questi auricolari Jabra Elite 7 Pro in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e potrebbe dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

