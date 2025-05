Googl Pixel 9 Pro in doppio sconto: ancora per poco su Amazon

Oggi il Google Pixel 9 Pro è disponibile a soli 810€ su Amazon, con uno sconto straordinario del 28% ed un coupon aggiuntivo di 50€ da applicare con il codice promo PIXEL! Questo è il momento perfetto per portarti a casa uno dei dispositivi più performanti e raffinati sul mercato, garantito per ben 7 anni di aggiornamenti software. Un’occasione così non si presenta tutti i giorni, ed è ideale per chi cerca tecnologia all’avanguardia a un prezzo imbattibile.

Tutte le specifiche tecniche del Google Pixel 9 Pro

Design raffinato e prestazioni senza compromessi: il Pixel 9 Pro combina un’estetica minimalista con un’ergonomia impeccabile. La sua colorazione rosa quarzo aggiunge un tocco di eleganza e personalità, mentre le dimensioni compatte e il peso minimo lo rendono comodo da usare in ogni situazione. Il display Super Actua da 6,3 pollici è una finestra sulla perfezione visiva, garantendo colori vividi e una definizione eccezionale per qualsiasi contenuto multimediale.

Il cuore pulsante di questo dispositivo è il potentissimo processore Tensor G4, progettato per offrire prestazioni elevate con un consumo energetico ottimizzato. Questo si traduce in un’autonomia che ti accompagna per tutta la giornata, fino a 24 ore di utilizzo continuo. Un compagno affidabile, sempre al tuo fianco.

Fotocamera professionale per scatti mozzafiato

Il sistema a tripla fotocamera posteriore è il fiore all’occhiello del Pixel 9 Pro. Che tu stia immortalando paesaggi, momenti in famiglia o scatti notturni, il risultato sarà sempre straordinario. I dettagli nitidi e i colori realistici ti permetteranno di conservare ogni ricordo con una qualità che lascia senza parole.

L’integrazione con l’ecosistema Google raggiunge nuove vette grazie a Gemini, l’assistente AI che rivoluziona l’interazione con il tuo dispositivo. Organizza la tua giornata, ricevi avvisi tempestivi e gestisci le emergenze con un tocco di intelligenza artificiale che semplifica ogni aspetto della tua vita quotidiana.

Non perdere l’opportunità di fare tuo questo gioiello tecnologico a un prezzo irripetibile. Acquista ora il Google Pixel 9 Pro a 810€ su Amazon grazie ad uno sconto straordinario del 28% ed un coupon aggiuntivo di 50€ da applicare con il codice promo PIXEL. Un investimento che non solo soddisfa le esigenze del presente, ma che ti garantisce di rimanere al passo con i tempi per i prossimi 7 anni. Cosa aspetti? La tecnologia del futuro ti aspetta oggi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.