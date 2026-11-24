L’obiettivo è dare agli utenti un margine, anche minimo, per mettersi al riparo nelle zone colpite da un terremoto. La novità è stata annunciata dalla società di Mountain View dopo l’espansione globale comunicata il 15 ottobre. Ma va chiarito subito: non è un sistema che prevede i terremoti. Quando arriva la notifica, il sisma è già iniziato.

“A seguito dell’espansione globale annunciata lo scorso 15 ottobre, il sistema di allerte terremoti di Android è ora disponibile anche in Italia”, ha spiegato Google in una nota diffusa giovedì 19 novembre. La funzione, già inserita nei dispositivi Android, permette di ricevere un messaggio sul telefono quando il sistema rileva una scossa che potrebbe essere avvertita nella zona in cui si trova l’utente. Il servizio era già attivo in diversi Paesi e si affianca agli strumenti di informazione esistenti, senza prenderne il posto.

Google lo indica come un aiuto in più, soprattutto in quei casi in cui anche pochi secondi possono servire per allontanarsi da finestre, mensole o oggetti instabili. È successo, per esempio, durante il forte sisma registrato a giugno in Venezuela, quando milioni di persone hanno ricevuto l’avviso prima della fase più intensa della scossa. Pochi istanti, certo. Ma a volte bastano per fare il gesto giusto.

Smartphone come sensori: così gli accelerometri rilevano le scosse

Il cuore dell’Android Earthquake Alerts System sono gli accelerometri già presenti negli smartphone. Sono gli stessi sensori che permettono al telefono di capire se viene spostato, ruotato o lasciato fermo su un tavolo. Quando un dispositivo immobile registra vibrazioni compatibili con un terremoto, può mandare un segnale ai server di Google, insieme ai dati tecnici necessari per verificare l’evento. Il sistema, a quel punto, incrocia le informazioni arrivate da più telefoni nella stessa area.

Una notifica di allerta terremoto su smartphone in casa, come quelle inviate dal sistema di avvisi su Android.

Solo se i segnali combaciano e indicano una scossa reale, vengono stimati l’epicentro e l’intensità probabile. Da lì può partire la notifica di allerta verso gli utenti che si trovano, o potrebbero trovarsi, nella zona interessata. Non basta quindi un singolo telefono caduto a terra o mosso per caso su un comodino: serve una rete di rilevazioni simili, raccolte quasi nello stesso momento.

Google lavora a questa tecnologia dal 2017, con l’idea di trasformare milioni di telefoni in una rete diffusa di sensori. È un modello diverso dalle reti sismiche tradizionali: molto esteso, ma legato alla qualità dei segnali raccolti. Per questo la società precisa che il sistema può non rilevare tutte le scosse e può non inviare sempre un avviso.

Onde P e onde S: perché l’allerta dura solo pochi secondi

Il piccolo anticipo offerto dalle allerte terremoti su Android dipende dal modo in cui viaggiano le onde sismiche. Le prime ad arrivare sono le onde P, di solito meno dannose e con un movimento soprattutto verticale. Subito dopo arrivano le onde S, più lente ma spesso più pericolose per edifici e persone, perché provocano oscillazioni orizzontali.

È in quello spazio strettissimo, spesso solo pochi secondi, che il sistema può mandare l’avviso. Non si tratta quindi di prevedere un terremoto, ma di rilevare in anticipo la parte più forte della scossa rispetto alla posizione dell’utente. Se il telefono è molto vicino all’epicentro, il margine può essere quasi nullo. Se invece è più distante, la notifica può arrivare con qualche secondo di vantaggio.

Il messaggio serve a suggerire azioni semplici: abbassarsi, proteggersi, allontanarsi da vetri e oggetti sospesi, sempre se c’è il tempo per farlo in sicurezza. Nessun avviso, da solo, mette al sicuro. Ma una notifica chiara, ricevuta in casa, in ufficio o su un mezzo fermo, può aiutare a non perdere secondi preziosi.

Come si attiva e quali sono i limiti: il rapporto con INGV, Protezione civile e IT-Alert

La funzione viene inserita automaticamente sui dispositivi Android compatibili e non richiede di scaricare app. Per controllare se è disponibile bisogna aprire le Impostazioni, entrare in Sicurezza ed emergenza e selezionare Allerte terremoti. Il percorso può cambiare a seconda del modello dello smartphone e della versione del sistema operativo. Per ricevere gli avvisi servono una connessione dati o Wi-Fi e la localizzazione attiva. Le notifiche previste da Google sono tre.

L’allerta “Attenzione” segnala scosse vicine stimate come lievi. “Preparati” compare quando sono attese vibrazioni più forti e invita l’utente a mettersi in sicurezza. Il livello “Intervieni”, usato per eventi da moderati a intensi, appare a schermo intero e dà indicazioni immediate su cosa fare. La società ha spiegato che con i prossimi aggiornamenti l’avviso “Preparati” potrà includere anche una mappa dell’area interessata, la magnitudo stimata, le azioni consigliate e un pulsante per seguire l’evoluzione dell’evento. Resta però decisivo il rapporto con i canali ufficiali.

L’Android Earthquake Alerts System non sostituisce il monitoraggio dell’INGV, le indicazioni della Protezione civile né il sistema pubblico IT-Alert. È uno strumento in più, basato sui sensori degli smartphone e su elaborazioni automatiche. Utile, ma con limiti chiari: non prevede i terremoti, non garantisce il rilevamento di ogni evento e non può essere l’unica fonte di informazione in caso di emergenza sismica.