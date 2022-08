Google Chromecast ad un prezzo FOLLE su Amazon

Goditi i contenuti Full HD dal tuo dispositivo mobile preferito con la Google Chromecast di terza generazione. Si collega alla porta HDMI del display o del ricevitore, consentendoti di eseguire lo streaming di contenuti multimediali dal tuo dispositivo mobile o dal web. Acquistala su Amazon a soli 27,99€ invece di 39,00€.

Supporta la risoluzione Full HD (1920 x 1080) a 60 Hz per fornire un’immagine dettagliata su display compatibili. Il Chromecast si connette alla tua rete domestica tramite Wi-Fi 802.11ac e può essere controllato tramite il tuo dispositivo mobile o vocale con il tuo dispositivo Google Home.

Goditi migliaia di app per Android o iPhone, riproduci o metti in pausa direttamente dal tuo telefono. Grazie al dispositivo potrai condividere lo schermo del tuo laptop sul display con il tuo browser Chrome, puoi anche navigare sul web o visualizzare i tuoi file multimediali. Basta toccare il pulsante “Trasmetti” in qualsiasi app compatibile per trasformare il tuo tablet Android o iOS.

Usa la tua voce per eseguire lo streaming da app compatibili, disattivare il volume, riavvolgere e altro ancora con Chromecast e il tuo dispositivo Google Home. Puoi anche controllare i tuoi dispositivi Nest compatibili dal divano con Chromecast e il tuo dispositivo Google Home.

Caratteristiche aggiuntive:

Design compatto;

Risoluzione fino a 1080p a 60 Hz;

Supporta Wi-Fi dual-band 802.11ac;

Si collega direttamente al tuo display;

Alimentato da micro-USB;

Non lasciarti scappare lo sconto del 28% e acquista la Chromecast su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.