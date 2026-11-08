Google deve intervenire, questo problema Android rischia di essere un disastro

In pratica, un SMS costruito ad arte, invisibile per chi usa il telefono, può mandare in crash i servizi telefonici del dispositivo. Risultato: chiamate interrotte e, nei casi peggiori, smartphone difficile da usare normalmente.

Il punto più insidioso, secondo quanto riportato da Android Authority e ripreso dalla stampa specializzata tedesca, è che l’utente non si accorge di nulla. La SMS of Death non finisce nella casella dei messaggi, non fa comparire notifiche e non chiede alcun clic. Arriva e agisce in silenzio.

Il messaggio colpirebbe un errore nel modo in cui Android gestisce alcune comunicazioni di rete. Una volta ricevuto, fa andare in crash il servizio legato alle funzioni telefoniche, cioè la parte che permette di fare e ricevere chiamate. Da quel momento, il telefono non si comporta più come dovrebbe.

Blaszczyk, che ha scoperto e documentato la falla, l’ha chiamata “SMS of Death” proprio perché può colpire senza lasciare segnali visibili. Non siamo davanti al solito malware che passa da un link o da un’app sospetta. Qui, almeno stando alle informazioni disponibili, basta ricevere il messaggio. Ed è questo a rendere il caso più delicato.

Chiamate in corso e numeri di emergenza: perché il rischio preoccupa

Il problema non è solo una chiamata persa o un blocco di pochi secondi. La falla può interrompere anche una conversazione già avviata: quando il messaggio viene gestito dal sistema, il servizio telefonico va in crash. E la linea cade.

Uno smartphone con schermata di chiamata sfocata su una scrivania, simbolo della falla Android “SMS of Death” che può bloccare le telefonate.

Secondo le prime ricostruzioni tecniche, l’effetto potrebbe riguardare anche le chiamate ai numeri di emergenza, come polizia, soccorso sanitario o vigili del fuoco, a seconda del Paese e della rete usata. È questo l’aspetto che preoccupa di più gli esperti. Non tanto il fastidio di riavviare il telefono, quanto il rischio che lo smartphone non risponda proprio quando serve davvero.

C’è poi un altro scenario. Con invii ripetuti, una ventina circa di messaggi malevoli potrebbe spingere il dispositivo in una serie continua di riavvii, una specie di loop difficile da fermare. Blaszczyk ha spiegato che persino il ripristino alle impostazioni di fabbrica potrebbe non bastare sempre, se l’operatore dovesse recapitare di nuovo gli stessi SMS rimasti in coda sulla rete.

Android 12, Pixel e Samsung Galaxy: i dispositivi sotto osservazione

La falla riguarderebbe i dispositivi con Android 12 e versioni successive. Una platea molto ampia, fatta di telefoni ancora diffusissimi. Tra i modelli indicati come vulnerabili ci sono anche i Google Pixel e diversi Samsung Galaxy, due famiglie molto presenti anche sul mercato europeo.

Al momento non è chiaro se tutti i produttori siano esposti allo stesso modo o se alcune modifiche al sistema possano ridurre il rischio. Il mondo Android, del resto, è frammentato: gli aggiornamenti passano da Google, dai produttori e spesso anche dagli operatori. Così un Pixel aggiornato direttamente da Google può ricevere una correzione prima di un modello venduto tramite operatore.

Il caso riporta al centro un vecchio problema: il tempo che passa tra la scoperta di una falla, la preparazione della patch e il suo arrivo reale sui telefoni degli utenti. Per molti dispositivi, soprattutto quelli non più recentissimi, l’aggiornamento di sicurezza non arriva subito. A volte bastano pochi giorni. Altre volte servono settimane.

Patch Google e aggiornamenti: cosa fare subito

Google, secondo le informazioni citate da Android Authority, avrebbe già preparato una correzione capace di riconoscere l’errore e rimuovere il messaggio dannoso prima che possa creare altri problemi. Resta però da capire quando la patch di sicurezza Android arriverà su tutti i dispositivi coinvolti.

Il fix potrebbe essere già presente in alcuni aggiornamenti di ottobre. Per altri modelli, invece, potrebbe arrivare con le patch di novembre. Dipende dal produttore, dal modello e, in certi casi, anche dall’operatore mobile. Le stesse fonti riferiscono che Google avrebbe inizialmente considerato la segnalazione del ricercatore come non critica, pur lavorando poi alla soluzione.

Per gli utenti, la cosa da fare è semplice: controllare subito se è disponibile l’ultimo aggiornamento di sicurezza. Il percorso può cambiare da telefono a telefono, ma di solito si trova in “Impostazioni”, poi “Sistema” o “Aggiornamento software”. Se la patch è disponibile, meglio installarla senza aspettare.

Al momento non risultano indicazioni pubbliche su attacchi su larga scala legati a questa falla. Il rischio, però, c’è e riguarda una funzione essenziale: telefonare. Per questo gli esperti consigliano di tenere il dispositivo aggiornato e, in caso di riavvii strani o chiamate che cadono all’improvviso, verificare subito gli aggiornamenti e contattare l’assistenza del produttore o dell’operatore.