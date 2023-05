Google e Fitbit: Amazon svende tutto, prezzi incredibili

Google, uno dei giganti della tecnologia, offre una vasta gamma di prodotti innovativi che spaziano dalle app e servizi online a dispositivi hardware. Tra i suoi prodotti più noti, troviamo la serie Fitbit e i Google Pixel, che offrono soluzioni per il monitoraggio della salute e dispositivi mobili di alta qualità. In questo articolo, esploreremo l’ecosistema di prodotti tech di Google e le loro caratteristiche distintive.

L’ecosistema di prodotti tech di Google in offerta su Amazon

La serie Google Pixel rappresenta l’offerta di smartphone di Google. Questi dispositivi offrono un’esperienza Android pura e sono conosciuti per le loro eccellenti capacità fotografiche. Dal canto loro, quelli invece Fitbit offrono una serie di funzionalità, come il conteggio dei passi, la misurazione del battito cardiaco, il monitoraggio del sonno e molto altro.

Si integrano anche con l’app Google Fit, consentendo agli utenti di tenere traccia dei loro progressi e di ottenere suggerimenti personalizzati per il fitness e il benessere. Prodotti di qualità estrema, dunque, che quando si trovano in offerta come oggi, diventano ancora più appetibili. Guardate anche voi che occasioni.

Chromecast 4K a prezzi accessibili

Chromecast con Google TV 4K lo trovi adesso disponibile su Amazon a 39€, con le spedizioni rapide e gratuite gestite da Prime. Dotato delle funzioni Chromecast preferite da anni, oltre all’esperienza di Google TV, il dispositivo trasmette immagini cristalline con definizione fino a 4K e i colori più vividi con l’HDR, e lo fa, grazie a una serie di ottimizzazioni software, in maniera fluida e veloce, indipendentemente dal televisore su cui si sta guardando.

Google Pixel 7

Google Pixel 7 color nero ossidiana è in sconto su Amazon e oggi puoi accaparrartelo a 558€ con lo sconto di 120,90€ e le spedizioni rapide e gratuite garantiti dai servizi Prime. Un’offerta forse non altissima, ma di certo molto invitante per uno degli smartphone migliori attualmente disponibili sul mercato. Realizzato con il 100% di materiali riciclati e una finitura in alluminio opaco, è caratterizzato tra le altre cose da un sistema a doppia fotocamera posteriore, da una batteria 4355 mAh e dalla presenza del potente Chip Titan M2.

Google Pixel 6a

Nuova offerta per il Google Pixel 6a su Amazon, dove viene proposto a soli 349 euro. Proprio così: il nuovo smartphone di Big G nel colore Grigio Antracite, con tante importanti feature software e hardware, compreso il chip di sicurezza dedicato Titan M2, lo prendi scontato del 24%. Ma devi fare in fretta, perché l’offerta è limitata nel tempo e nel numero di prodotti ancora in magazzino.

