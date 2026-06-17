Google Earth riscopre il simulatore di volo gratuito: esplorare il mondo in 3D dal browser

Si vola direttamente dal browser, senza installare nulla, sopra città, montagne e coste ricostruite in 3D. Una funzione che molti ricordano dalla vecchia versione desktop e che oggi torna con mappe più ricche, caricamento in tempo reale e comandi alla portata di tutti. Non è un simulatore tecnico, e non vuole esserlo. È piuttosto un modo semplice, quasi immediato, per guardare il mondo dall’alto.

Come si accede al simulatore di volo nascosto in Google Earth

Per provare il simulatore di volo di Google Earth bisogna aprire Google Earth dal browser desktop, entrare nell’area dedicata all’esplorazione e scegliere lo strumento legato al volo. Fine. Non servono download, account speciali o impostazioni complicate: il velivolo virtuale compare nella finestra del browser e si può partire subito, muovendosi sopra la mappa. Google lo indica ancora come strumento sperimentale, in fase pre-GA, quindi con funzioni e prestazioni che potrebbero cambiare. Chi lo ha provato nelle prime ore, tra forum e social, parla di una sensazione da “vecchio easter egg”, ma con immagini molto più dettagliate rispetto al passato.

Mappe 3D e streaming geografico: cosa appare durante il volo

Il punto forte non è la guida dell’aereo, ma tutto quello che c’è sotto: il patrimonio di Google Earth, con immagini satellitari, rilievi, modelli tridimensionali e ricostruzioni fotorealistiche di molte città. Durante il volo, edifici, strade, monumenti e paesaggi vengono caricati man mano, in streaming geografico, seguendo la rotta dell’aereo virtuale. Si può sorvolare Manhattan, scendere verso la Senna a Parigi, puntare su Tokyo o cercare una valle alpina. Il dettaglio cambia in base alla copertura della zona. In alcune città l’effetto è molto realistico: grattacieli, ponti e quartieri prendono forma in 3D mentre il browser aggiorna la scena. Google avverte però che una connessione lenta, o una velocità di volo troppo alta, può causare ritardi nel caricamento di texture ed edifici.

Comandi semplici, ma niente paragoni con i simulatori professionali

Il volo su Google Earth si controlla con la tastiera ed è pensato anche per chi non ha mai usato un simulatore. La fisica è volutamente leggera: si può virare, salire, scendere e orientarsi nello spazio, ma senza la pretesa di riprodurre aerodinamica, strumenti di bordo o procedure reali. Se si finisce contro il terreno, la sessione può ripartire da una posizione sicura, senza lunghe attese. La differenza con prodotti come Microsoft Flight Simulator resta netta: lì ci sono cockpit dettagliati, meteo simulato, modelli di volo avanzati e supporto a periferiche dedicate. Google sceglie un’altra strada: accesso rapido, niente installazioni da decine di gigabyte, nessun hardware particolare. Bastano un browser moderno e una connessione stabile.

Perché Google porta l’esplorazione aerea direttamente nel browser

La scelta di inserire il simulatore di volo gratuito dentro Google Earth web va nella direzione già presa da tempo: trasformare la piattaforma da atlante digitale a spazio interattivo per esplorare il territorio. Il browser abbassa la soglia d’ingresso e il cloud permette di caricare dati geografici, modelli 3D e immagini aggiornate senza passare da programmi installati sul computer. Per studenti, curiosi, insegnanti e appassionati di mappe, il valore sta tutto lì: vedere il mondo da un’altra prospettiva, in modo rapido e familiare. Non sostituisce un simulatore professionale, e Google non sembra avere questa intenzione. Offre però un modo diretto per sorvolare luoghi lontani, riconoscere quartieri, leggere la forma delle città e magari perdere qualche minuto sopra casa propria. Che, alla fine, è spesso il primo volo di tutti.