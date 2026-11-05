Google interromperà l'accesso ai motori di ricerca per coloro che utilizzano l'AI

Nelle scuole sempre più digitali, il rapporto tra strumenti di ricerca e intelligenza artificiale sta aprendo nuove discussioni su accesso, autonomia e scelte educative.

Una decisione annunciata da Google negli Stati Uniti riporta al centro il ruolo delle piattaforme nelle attività quotidiane degli studenti, proprio mentre dirigenti e insegnanti cercano regole chiare. La questione coinvolge strumenti didattici, protezione dei minori e margini di scelta per gli istituti, con possibili conseguenze sull’organizzazione delle lezioni. Per capire che cosa sta cambiando occorre distinguere le impostazioni scolastiche dall’accesso ai servizi digitali.

La nuova regola: Search solo alle scuole che accettano anche l’AI

La novità riguarda le scuole che usano Google Classroom, la piattaforma educativa che, secondo l’azienda, è utilizzata nel mondo da circa 150 milioni di studenti e insegnanti. Fino ad agosto, l’accesso a Gemini, il chatbot di Google, era riservato agli studenti maggiorenni. Poi il servizio è stato aperto a molti alunni K-12, provocando subito reazioni in diversi distretti scolastici.

Ora Google cambia rotta: gli amministratori potranno attivare o disattivare singolarmente strumenti come Gemini, Gemini Notebook e Search. All’inizio sarà tutto spento di default. Ma il punto centrale è un altro: se una scuola decide di non usare alcun servizio di AI, perderà anche l’accesso alla ricerca Google, perché per la società Search è ormai legata a funzioni intelligenti.

“Crediamo che le scuole debbano avere controllo sull’AI nelle classi”, ha scritto Chris Phillips, vicepresidente e general manager education di Google, spiegando che l’obiettivo è dare agli amministratori comandi più chiari.

Le critiche di educatori e policy maker: monopolio, consenso e sicurezza dei minori

L’annuncio ha riacceso il dibattito sul peso di Google nella scuola americana, dove Chromebook, Classroom e servizi collegati sono diventati strumenti di tutti i giorni. Per i critici non si tratta più solo di un fornitore. È qualcosa che assomiglia sempre di più a un passaggio obbligato.

L’ex presidente della Federal Trade Commission, Lina Khan, ha accusato l’azienda sui social di usare il proprio “monopolio nella ricerca” per spingere le scuole ad adottare l’AI. “Google sta chiarendo che punirà chi non si allinea”, ha scritto, collegando il caso al tema delle regole per le grandi piattaforme tecnologiche.

Anche Josh Golin, direttore dell’organizzazione Fairplay, ha contestato la scelta: secondo lui l’AI “non è sicura per i bambini” e rischia di indebolire pensiero critico e apprendimento. Il problema, però, non è solo tecnico. Da mesi diversi esperti chiedono più prudenza sull’uso della AI generativa nelle scuole, soprattutto con bambini e preadolescenti. New York City e Los Angeles, i due maggiori distretti scolastici degli Stati Uniti, hanno già introdotto divieti temporanei per gli strumenti generativi nelle elementari e nelle medie, in attesa di indicazioni più precise su sicurezza, uso didattico e consenso delle famiglie.

Che cosa rischiano le scuole: didattica, privacy e alternative alla ricerca Google

Per gli istituti, la scelta si fa complicata. Dire no all’AI potrebbe significare perdere anche Google Search, uno strumento ormai usato per ricerche, controlli veloci e attività in classe. Dire sì, invece, vuol dire portare dentro la didattica tecnologie che molti insegnanti considerano ancora difficili da gestire, soprattutto quando gli studenti le usano per ottenere risposte già pronte ai compiti.

Google sostiene di voler rendere la ricerca “più adatta all’apprendimento”, con percorsi guidati e passaggi spiegati uno per uno, così da evitare che gli studenti ricevano soltanto la risposta finale. Ma i dubbi restano. Privacy, raccolta dati, dipendenza da un unico fornitore e qualità dello studio sono i temi più citati da educatori e associazioni. Golin ha invitato le scuole a cogliere l’occasione per valutare alternative più attente alla protezione dei dati e per insegnare agli studenti modi di fare ricerca più solidi, non limitati al solito “cerca e clicca”.

Una posizione che molti dirigenti scolastici guarderanno con interesse. Anche se cambiare strumenti, dispositivi e abitudini didattiche non è semplice. Soprattutto a metà anno, con le classi già avviate e le piattaforme digitali usate ogni mattina.