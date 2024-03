Google Nest: il termostato smart in super promo Amazon!

Che sia inverno o una fredda serata di mezza stagione, avere il controllo totale sul sistema di riscaldamento di casa non è solo una questione di comfort, ma è utilissimo per risparmiare energia. Google Nest, arrivato alla terza generazione, è una soluzione ideale per chi cerca di controllare ovunque e in modo automatico il riscaldamento domestico, garantendo un ottimo risparmio energetico. Con un prezzo di 189€ e uno sconto del 23% su Amazon, questo termostato smart è utilizzo per ogni casa dotata di impianto di riscaldamento autonomo.

Risparmio energetico e controllo: ecco Google Nest

La terza generazione di Google Nest ne ha migliorato tantissime caratteristiche. Si tratta di un termostato perfetto per gli impianti di riscaldamento autonomi che è capace di programmare autonomamente accensione e spegnimento del riscaldamento in base alle proprie esigenze.

L’utilizzo di questo device ti assicura di vivere in un ambiente sempre accogliente a livello climatico e contemporaneamente efficiente a livello energetico. Grazie alla sua capacità di “imparare” quanto tempo ci mette la tua casa a raggiungere la temperatura che desideri, il Google Nest può anticipare le tue esigenze, attivando il riscaldamento al momento giusto per garantire il massimo comfort con il minimo spreco.

L’installazione del Google Nest richiede un po’ di manualità e i meno esperti è bene che si affidino a un installatore professionista per evitare problemi in questa fase.

La gestione del Nest è intuitiva e accessibile da qualsiasi luogo tramite smartphone e, ovviamente, attraverso tutto l’ecosistema Google.

Approfitta dello sconto del 23% e porta a casa il Google Nest di terza generazione nel colore Nero a soli 189€ su Amazon. Migliorerai non solo il comfort, ma eviterai gli sprechi energetici!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.