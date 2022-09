Google Nest Mini: smart speaker eccezionale a prezzo SCONVOLGENTE

Inutile girarci intorno: Google Nest Mini in offerta su eBay con il 58% di sconto è l’occasione più ghiotta che ti possa capitare per mettere le mani sul valido smart speaker del colosso di Mountain View. Ad appena 27€, infatti, il device di Google ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali necessità sotto ogni punto di vista.

Così piccolo da poter essere montato in ogni angolo della casa senza alcun fastidio, resterai immediatamente folgorato dalla qualità audio e dalle innumerevoli cose che è in grado di fare grazie alla integrazione di Google Assistant.

Risparmia il 58% su eBay per l’ottimo smart speaker Google Nest Mini

Gli ingegneri di Google hanno rivoluzionato il sistema audio interno affinché possa sprigionare una potenza audio costante e soprattutto con una buona dose di bassi e una perfetta equalizzazione, mentre l’anima smart al suo interno ti permette di utilizzare qualsiasi servizio di streaming audio (Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer, YouTube Music, eccetera) per ascoltare tutta la musica che vuoi.

Inoltre, la completa integrazione con l’assistente digitale Google Assistant ti offre la possibilità di controllare la tua smart home e molto altro ancora con alcuni semplici comandi vocali.

Cos’altro stai aspettando? Metti subito nel carrello il validissimo smart speaker di Google fintanto che puoi acquistarlo al prezzo più economico di sempre con il 58% di sconto.

