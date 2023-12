Google Nest Protect torna in offerta a soli 99€ su Amazon

Il rilevatore di fumo Google Nest Protect fa parte delle migliori offerte del giorno di Amazon. Oggi lo troviamo infatti in vendita a 99,00€ invece che a 121,54€, grazie allo sconto del 19% che consente di risparmiare circa 22 euro. Volendo è possibile pagarlo anche in 5 rate da 19,80€ a interessi zero, scegliendo l’opzione del pagamento rateale durante la fase del check-out. Ecco il link all’offerta.

Google Nest Protect è uno dei migliori rilevatori di fumo sul mercato. Tra le caratteristiche che lo rendono un ottimo prodotto troviamo il sensore a specchio suddiviso e l’invio automatico di avvisi sullo smartphone.

Google Nest Protect in sconto del 19% su Amazon

Grazie a Nest Protect di Google puoi sentirti finalmente al sicuro a casa tua, sia quando sei all’interno della tua abitazione sia quando ti trovi invece lontano. Ad esempio, il dispositivo è in grado di rilevare un eventuale incendio a combustione rapida e lenta, grazie al sensore a spettro suddiviso capace di intercettare la presenza di fumo.

Un ulteriore avviso arriva se rileva la presenza di monossido di carbonio. Anche in questo caso, il dispositivo invia immediatamente un avviso sul telefono, così da prendere tutte le dovute precauzioni del caso.

Il rilevatore di fumo Google Nest Protect è in offerta a soli 99,00€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi è possibile ottenere la spedizione gratis abbonandosi a Prime. E se lo ordini oggi, lo puoi ricevere a casa tua entro la giornata di venerdì 15 dicembre.

