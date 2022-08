Google Nest Wifi, il sistema Wi‑Fi per tutta la casa finalmente in sconto (-56%)

Google Nest Wifi è un dispositivo pensato per offrire una buona copertura WiFi in tutta la casa, e di conseguenza stabilità del segnale che permette di godersi film in streaming, di divertirsi con giochi in multiplayer e di lavorare con file multimediali online, anche in contemporanea, senza subire alcun rallentamento o interruzione. Un device dunque indispenzabile al giorno d’oggi, specie per chi ha una casa grande e vuole essere “coperto” dalla Rete in ogni angolo. Approfitta del mega sconto e fallo tuo a soli 69 euro, ovverosia il 56€ in meno del normale prezzo di listino. Il tutto con le spedizioni veloci e gratuite di Prime.

Google Nest Wifi, super affare su Amazon

Un router Nest Wifi e un punto di accesso Wifi sono sufficienti per gestire fino a 200 dispositivi connessi e forniscono una velocità in grado di riprodurre in streaming più video in 4K alla volta. Imposta la tua rete sul canale con meno interferenze e sulla banda più veloce per evitare congestioni. Nest Wifi funziona inoltre in background in modo intelligente per una connessione Wi-Fi sempre veloce. Videochiama chi vuoi potendo contare su un segnale senza interruzioni anche se cambi stanza.

Controlla la velocità della rete ovunque ti trovi con lo smartphone. Crea in modo facilissimo una rete ospite e condividi la password con pochi tocchi. Scegli i dispositivi a cui assegnare la priorità per garantire una maggiore velocità e utilizza il Controllo Genitori (Parental Control) per gestire il tempo trascorso online dai tuoi figli. In tal senso il device mantiene la sicurezza sempre aggiornata: si aggiorna infatti automaticamente con nuove funzionalità e ti aiuta a proteggere la tua rete.

Google Nest Wifi è un dispositivo che ti garantisce dunque una buona copertura WiFi in tutta la casa, e dunque una certa stabilità del segnale che ti permette di goderti film in streaming, di divertirti con giochi in multiplayer e di lavorare con file multimediali online. Approfitta quindi del mega sconto su Amazon e fallo tuo a soli 69 euro. Il tutto con le spedizioni veloci e gratuite di Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.