Google Nest Wifi: prezzo ridicolo, è scontato del 56% su Amazon

Questo dispositivo vi consentirà una copertura del Wi-Fi in ogni angolo della vostra casa. Il router e il Nest Wifi lavorano insieme per offrire una copertura Wi-Fi veloce e affidabile in tutta la casa e riducendo il buffering. Ma non solo a casa, il Google Nest Wifi è indispensabile anche in ufficio o allo studio, per non perdere mai il segnale mentre si lavora. Questo dispositivo oggi è in super offerta su Amazon, con uno SCONTO FOLLE del 56% che porta il suo prezzo a soli 69,99€. Correte subito!

Un nuovo modo di concepire la connessione Wi-Fi

Il Nest Wifi funziona anche in background in modo intelligente per una connessione Wi-Fi sempre veloce e stabile, quando per esempio state riproducendo un video in streaming. Le videochiamate saranno un piacere potendo contare su un segnale senza interruzioni anche se vi spostate da una stanza all’altra. Il Nest Wifi si aggiorna automaticamente con nuove funzionalità e vi aiuta a proteggere la vostra rete. Potete usare l’app Google Home per creare la vostra rete e connettervi in modo super facile e veloce: bastano davvero pochi minuti. Non serve una laurea in ingegneria.

Inoltre con il Google Nest Wifi è semplicissimo aggiungere, configurare e gestire tutti i dispositivi compatibili connessi ed installati sulla vostra rete utilizzando sempre l’app Google Home. Potete controllare la velocità della rete ovunque voi siate con lo smartphone, ma non solo. Potete anche creare in modo semplice una rete ospite e condividere la password con pochi passi.

Tutti i router e i punti di accesso Nest Wifi sono compatibili anche con le versioni precedenti dei dispositivi Google Wifi, quindi potete andare sul sicuro con loro. Eccovi spiegato il motivo per la quale non vi potete far scappare questa strepitosa offerta su Amazon. Compratelo subito a meno del metà prezzo, spendendo solo 69,99 €. Uno sconto del 56%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.