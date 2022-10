Google Nest Wifi Pro in Italia: il router più veloce di Big G disponibile a partire da 219€

Un router fornisce fino a 120 metri quadrati di rete Wi-Fi mesh veloce e affidabile. Inoltre, puoi personalizzare la tua configurazione con router aggiuntivi dove servono. E poi c’è Matter, il nuovo standard per la connettività all’interno della smart home. In tal senso questo è l’hub di riferimento per Matter. Collegherà e controllerà tutti i tuoi dispositivi Matter, così sarà più facile e rapido creare e impostare una smart home più reattiva e affidabile.