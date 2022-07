Google Pixel 6 Pro: che sconto!

Tutti gli amanti di iPhone che conosciamo, esclamano sempre la stessa cosa: “Se dovessi comprare un device non Apple, la mia scelta sarebbe uno smartphone Google.” Come dargli torto. I dispositivi Google sono famosissimi per il loro design originale, ma soprattutto per la loro fluidità e per il loro comparto fotografico. Oggi, abbiamo selezionato questa offerta per voi su Amazon, che porta il prezzo del nuovo Google 6 Pro a soli 711,00 €.

Google Pixel 6 Pro: il top di gamma che aspettavate

Il cuore pulsante di Pixel è Google Tensor, il primo processore progettato da Google che contribuisce a fare di Pixel 6 Pro lo smartphone più veloce e più smart di sempre, di casa Google. La batteria dura tutto il giorno e si ricarica rapidamente, si adatta alle vostre esigenze e vi consente di risparmiare energia per le app che utilizzate di più. Qui troviamo un nuovo potente comparto fotografico, rispetto al passato. I tre obiettivi di livello professionale, vi consentono di catturare anche il dettaglio più piccolo. Tra queste camere c’è un teleobiettivo con zoom ottico 4x che vi consente di non perdere nessun momento importante della vostra vita. Il chip Titan M2 di nuova generazione e 5 anni di aggiornamenti della sicurezza aiutano a proteggere i vostri dati e la vostra privacy. Bastano davvero pochi passaggi per trasferire messaggi, contatti e foto dal vostro vecchio dispositivo e iniziare a usare Pixel 6 Pro. L’interfaccia del nuovo Pixel è stata reinventata per essere più moderna e intuitiva, con colori che rispecchiano il tuo stile personale, ma pur sempre rimanendo molto fluida e veloce.

Ancora indecisi sull’acquisto? Affrettatevi perché rimangono solo pochi pezzi nei depositi Amazon a questo prezzo assurdo. Il Google Pixel 6 Pro può essere vostro a soli 711,00 €. Stiamo parlando di uno sconto pari al 21% rispetto al suo prezzo di base. Non lasciatevi scappare questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.