Google Pixel 6 Pro: sorpresa Amazon in salsa inglese (MINIMO STORICO)

Il nuovo anno porta con sé una piacevole sorpresa a tutti coloro che da tempo sognano di avere tra le mani il Google Pixel 6 Pro. In queste ore il top di gamma della precedente generazione dei Pixel è infatti in vendita al minimo storico su Amazon. Tutto merito di Amazon UK, che vende e spedisce personalmente lo smartphone al costo di 521 euro, invece del prezzo di vendita consigliato di 675,99 euro.

Se ordini ora il telefono hai la possibilità di risparmiare dunque ben 154 euro. Nel costo finale incide anche il deposito dei costi di importazione per un totale di 95 euro. Di fatto, lo smartphone lo paghi soltanto 426 euro. Scegli tu se regalarlo alla persona che ami o farti uno dei regali più sorprendenti di questo inizio 2023. Qualunque sia la tua scelta, sai già che farai un acquisto sensazionale, da raccontare per tutti i restanti dodici mesi.

Pixel 6 Pro: l’ultimo top di gamma di Google al minimo storico

Se escludi il Pixel 7 Pro, Google Pixel 6 Pro è l’ultimo top di gamma sfornato dalla casa di Mountain View alla fine del 2021, ma disponibile qui in Italia soltanto all’inizio del 2022. E a questo prezzo diventa subito best buy.

Pixel 6 Pro vanta il primo processore in assoluto progettato da Google, ossia Google Tensor, il vero cuore pulsante dell’intero smartphone. È grazie a questo rivoluzionario processore se è il Pixel più smart e più veloce di sempre. Ottime notizie anche sul fronte dell’autonomia, con il debutto della batteria adattiva, in grado di adattarsi all’utilizzo che fai dello smartphone per permetterti di arriva dopo cena sempre con un residuo di batteria sufficiente per dormire sonni tranquilli. Della fotocamera sai già tutto, è semplicemente la migliore in ambito Android.

Metti in carrello ora il Pixel 6 Pro per assicurartelo al minimo storico su Amazon. La consegna è prevista entro la metà del mese di gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.