Google Pixel 6a, il medio gamma SENZA COMPROMESSI arriva in Italia su Amazon

Google Pixel 6a è finalmente disponibile in Italia da oggi su Amazon e su Google Store per il preordine, e per la vendita a partire dal 28 luglio. Il dispositivo vanta lo stesso eccezionale “cervello” di Pixel 6 e Pixel 6 Pro, Google Tensor, così come molte delle funzionalità irrinunciabili dei telefoni premium, seppur a un prezzo inferiore: 459 euro. Lo smartphone punta inoltre sul classico design stiloso del brand, sulle eccezionali funzionalità della fotocamera e sulla sicurezza affidabile, grazie anche un migliorato sensore di impronte digitali.

Google Pixel 6a, qualità premium, prezzo accessibile

Pixel è sempre stato noto per la sua eccellenza nella fotografia computazionale e Pixel 6a sfrutta appieno il processore del segnale di immagine condiviso con Pixel 6 e Pixel 6 Pro, grazie a Google Tensor. Con quest’ultimo elemento gli utenti potranno contare su molte delle funzionalità che hanno amato su Pixel 6 e Pixel 6 Pro, compreso il chip di sicurezza dedicato Titan M2, per avere la certezza che i dati sensibili siano al sicuro. E poi le varie funzionalità sempre utili, come Traduzione dal vivo, un traduttore personale che accompagnerà gli utenti ovunque andranno.

Il Pixel 6a condivide gli stessi algoritmi di post-elaborazione dei telefoni di punta di Google, consentendo di supportare incredibili esperienze fotografiche come Real Tone e Gomma Magica. Questa feature è stata ulteriormente migliorata e oggi consente di modificare anche il colore degli elementi di disturbo presenti in una foto. Con un semplice tocco, colori e sfumature dell’oggetto si confonderanno armoniosamente nella scena. Risultato? Tutti gli occhi saranno puntati solo ed esclusivamente sui soggetti, esattamente come deve essere.

In generale, Pixel 6a consente di immortalare i momenti più importanti grazie a una barra Fotocamera che include due sensori posteriori: l’obiettivo principale e un obiettivo ultrawide. Nessun dettaglio potrà più sfuggire alle inquadrature. E per quanto riguarda i selfie, Pixel 6a vanta la stessa eccezionale fotocamera di Pixel 6. Dulcis in fundo Pixel 6a include lo stesso riconoscimento vocale ad altissima precisione di Pixel 6 Pro, con funzionalità come Registratore e Sottotitoli in tempo reale. Insomma, uno smartphone con pochi compromessi, che puoi prenotare ora su Amazon a soli 459 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.