Google Pixel 7: con le 12 rate Amazon lo paghi 44 euro al mese

Amazon ha scelto di fare un regalo speciale ai fan di Google Pixel 7, portando le 12 rate mensili senza interessi su tutti i modelli disponibili, sia quello in colorazione Nero Ossidiana sia quello più pop in Verde Cedro. A questo aggiungici l’ottima offerta che abbassa il prezzo a 529 euro, con ciascuna rata da soli 44 euro. Il telefono è inoltre venduto e spedito da Amazon, quindi se sei abbonato a Prime ti assicuri anche la consegna gratuita. Per accedere all’offerta è sufficiente pigiare il pulsante qui sotto.

Google Pixel 7: arrivano le 12 rate di Amazon

All’uscita di Pixel 7a una delle domande più ricorrenti in ambito tecnologico era la seguente: tutto bello, ma Pixel 7? Un quesito che ritorna prepotentemente anche questa mattina, visto che a dividere i due telefoni sono appena 20 euro. Non solo, il nuovo arrivato di casa Google beneficia “solo” delle 5 rate Amazon, al contrario delle 12 rate del fratello maggiore, che a tutti gli effetti risulta molto più conveniente.

D’altronde il Pixel 7 è il top di gamma da comprare per chi quest’anno vuole fare l’affare. A livello hardware troviamo il nuovo processore Google Tensor G2, con 128 GB UFS 3.1 e 8 GB di RAM LPDDR5. Eccellente anche la connettività, con il poker 5G, NFC, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E. Eccellenza che diventa magia nel comparto camere, con foto da top cameraphone, grazie anche a una modalità notturna automatica di cui non si trovano eguali nel resto della concorrenza. Senza dimenticare i video, anch’essi al top. A completare il tutto dimensioni finalmente umane (6,3 pollici con un’ergonomia top) e una batteria in grado di supportati per un giorno intero.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon, scegliendo di pagare in 12 rate senza interessi da 44 euro al mese. La consegna è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

