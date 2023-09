Google Pixel 7a con auricolari Pixel Buds in omaggio al prezzo più basso di SEMPRE

Il Google Pixel 7a è il dispositivo ideale per coloro che cercano un telefono Android 5G sbloccato con prestazioni di alto livello e una fotocamera grandangolare eccezionale. In abbinamento ai Pixel Buds A-Series, auricolari wireless con Bluetooth, otterrai un’esperienza completa di dispositivi Google. Riempi la tua giornata di colori con il tuo Pixel 7a e goditi la libertà degli auricolari wireless Pixel Buds comprandolo in coppia a soli 509€ grazie alla promozione Amazon, che li sconta del 20% e spedisce gratis coi servizi Prime.

Google Pixel 7a e Pixel Buds A-Series: coppia vincente

Sii pronto per il futuro con la connettività 5G, che offre velocità di download incredibili e prestazioni fluide. Cattura scatti straordinari con la fotocamera grandangolare, perfetta per paesaggi, foto di gruppo e scatti in condizioni di scarsa illuminazione. Goditi Android nella sua forma più pura, senza bloatware né personalizzazioni eccessive.

Il display offre colori vividi e dettagli nitidi per un’esperienza visiva eccezionale. Grazie al processore potente e alla RAM sufficiente, il Pixel 7a può gestire multitasking, giochi e app impegnative senza problemi. La batteria offre una buona autonomia, permettendoti di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza problemi. I Pixel Buds A-Series offrono un’esperienza wireless comoda e senza ingombro.

Ascolta la tua musica preferita con audio chiaro e nitido, perfetto per la musica e i podcast. Utilizza il tuo assistente vocale preferito (come Google Assistant) senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Gli auricolari sono progettati per una vestibilità comoda e stabile, perfetta per l’uso durante l’allenamento o in viaggio. Connettiti facilmente ai tuoi dispositivi e goditi un’esperienza audio senza interruzioni. Insomma, una combo da sogno che oggi che oggi può essere tua a soli 509€ grazie alla promozione Amazon, che li sconta del 20% e spedisce gratis con Prime.

