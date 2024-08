Google Pixel 8 a 300 EURO IN MENO: promo ESCLUSIVA su Amazon

Ecco uno smartphone super innovativo che oggi puoi acquistare ad un prezzo da capogiro! Si tratta del Google Pixel 8, al momento disponibile su Amazon a soli 499 euro con uno sconto maxi del 38%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check.out. Cosa aspetti? una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Google Pixel 8: tutte le specifiche tecniche

Il Google Pixel 8 è uno smartphone top di gamma che si contraddistingue per specifiche tecniche importanti e in grado di garantire prestazioni ottimali a qualsiasi tipologia di utente.

La sua punta di diamante è sicuramente il Google Tensor G3 che è il chip di Pixel più potente di sempre che permette di eseguire qualsiasi cosa nel modo più velocemente che mai, in qualsiasi occasione.

Allo stesso tempo, la batteria adattiva di Pixel può durare oltre 24 ore e, se attivi il risparmio energetico estremo, può durare fino a 72 ore: questo vuol dire che potrai utilizzarlo per giorni interi senza il pericolo di rimanere a corto di energia. Inoltre, sfruttando la ricarica rapida, in pochi minuti il tuo smartphone sarà pronto all’uso.

Questo modello è dotato di un display ad alta risoluzione da 6,2 pollici che permette di vedere colori nitidi e vivaci, nonché dettagli minuziosi, in qualsiasi condizione ambientale quindi sia di notte che sotto la luce diretta del sole.

Oggi il Google Pixel 8 è disponibile su Amazon a soli 499 euro con uno sconto maxi del 38%. Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.