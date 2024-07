Google Pixel 8: con il Prime Day lo paghi 280 EURO IN MENO

In occasiome del Prime Day, su Amazon puoi trovare uno dei migliori smartphone in circolazione ad un prezzo eccezionale! Si tratta del Google Pixel 8, oggi disponibile a soli 519 euro con un mega sconto del 35%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 280 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero irripetibile!

Tutte le specifiche tecniche del Google Pixel 8

Il Google Pixel 8 è un vero e proprio smartphone top di gamma che oggi, grazie alle promozioni Prime Day, puoi acquistare ad un prezzo minimo.

Si contraddistingue per il chip Google Tensor G3 che è super potente e garantisce prestazioni davvero eccezionali e super fluide per quanto riguarda qualsiasi tipologia di operazione. Inoltre dispone di un display ad alta risoluzione da 6,2 pollici che offre immagini super realistiche e dai colori più vividi che mai, così da poterti sentire al centro dell’azione in ogni momento.

Ma il vero e proprio fiore all’occhiello del dispositivo è la sua batteria adattiva super potente che può durare oltre 24 ore. In più, attivando il risparmio energetico estremo, può arrivare fino a 72 ore così da poter utilizzare il cellulare per giorni interi senza nessuna preoccupazione. Questo modello tra l’altro è dotato di ricarica veloce quindi in pochissimi minuti potrai avere la giusta energia per fare qualsiasi cosa.

Per finire, con una capacità della memoria da 128 GB hai spazio in abbondanza per archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti, ed averli sempre a portata di mano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.