Google Pixel 8: oggi lo paghi 220 EURO IN MENO, solo su Amazon

Ecco uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato che oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto prima! Parliamo del Google Pixel 8, al momento disponibile a soli 639 euro con un mega sconto del 26%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 220 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Google Pixel 8: tutte le specifiche tecniche

Il Google Pixel 8 è uno smartphone top di gamma che si contraddistingue per caratteristiche tecniche di livello elevato.

È dotato del chip di Pixel Google Tensor G3 che rende qualsiasi operazione sempre fluida e velocissima così da ottimizzare sia il lavoro che l’intrattenimento quotidiano.

Questo modello dispone inoltre del display ad alta risoluzione da 6,2 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz: ciò vuol dire che lo scorrimento sarà sempre super fluido e le immagini nitide e dai dettagli minuziosi.

Anche la batteria super potente non è da meno in quanto ti assicura una carica che va oltre le 24 ore così da non abbandonarti per un giorno intero anche se utilizzi in modo intensivo il cellulare. Inoltre, se attivi il risparmio energetico estremo, può durare fino a 72 ore mentre con la ricarica veloce ti offre l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti.

Per finire, le tue foto saranno impeccabili grazie alla funzionalità “Scatto migliore” di Pixel che combina foto simili in una sola immagine bellissima dove tutti i soggetti hanno l’aspetto migliore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.