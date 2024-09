Google Pixel 8: oggi risparmi 300€ grazie ad un mega sconto del 38%

È lo smartphone del momento ed oggi può essere tuo ad un prezzo da capogiro! Si tratta del Google Pixel 8, al momento disponibile su Amazon a soli 499 euro con un mega sconto del 38%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere è davvero irripetibile, non fartela scappare!

Tutte le specifiche tecniche del Google Pixel 8

Il Google Pixel 8 è uno smartphone di ultimissima generazione che oggi puoi portare a casa ad un prezzo davvero scontatissimo.

La sua punta di diamante è sicuramente il processore Google Tensor G3 che offre delle prestazioni ottimizzate e che, quindi, garantisce operazioni sempre fluide e super efficienti. Allo stesso tempo, grazie ad una batteria davvero potente ed adattiva, permette di utilizzarlo per oltre 24 ore e, se attivi il risparmio energetico estremo, può durare fino a 72 ore.

Anche il display ad alta risoluzione da 6,2 pollici risulta impeccabile tanto da offrire immagini dai colori nitidi e vivaci, con dettagli minuziosi ed una visibilità perfetta in qualsiasi condizione ambientale quindi anche sotto la luce diretta del sole. Ha inoltre una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per uno scorrimento più fluido quando utilizzi un maggior numero di app contemporaneamente.

Un’altra caratteristica di spicco è il sistema di fotocamente evoluto che permette di realizzare scatti da vero professionista. In più, sfruttando le funzionalità Foto notturna e Astrografia uniche di Pixel, potrai scattare foto di città illuminate, cieli stellati e molto altro ancora.

